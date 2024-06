Jezioro na Marsie? To może być jednak kosmiczna pomyłka

Woda na Marsie to bardzo poszukiwany związek chemiczny. Niestety najnowsze symulacje pokazują, że teorię o jeziorze pod lodową pokrywą na południowym biegunie Marsa być może trzeba będzie włożyć między bajki.

Kiedy w 2018 roku włoscy naukowcy odtrąbili sukces twierdząc, że znaleźli podziemne, a w zasadzie podlodowcowe jezioro, radości nie było końca. Ale gdy jednak świętowanie się zakończyło, kilku naukowców postanowiło w końcu zadać "ulubione" pytanie wszystkich uczonych “ale czy na pewno?”. Co gorsza dla włoskiej ekipy, w tym przypadku ich koledzy postanowili to jeszcze sprawdzić. Wyniki mogą się odbić czkawką po tym całym tiramisu zjedzonym na cześć odkrywców.

Najprostsze rozwiązanie

Jasne odbicia radarowe, które początkowo interpretowano jako ciekłą wodę pod lodową pokrywą na południu Marsa, mogą bowiem być efektem czegoś zupełnie innego. Odkrycie zespołu naukowców z Cornell University jest proste, kompleksowe i… rozczarowujące. Ich symulacje pokazują, że niewielkie zmiany w warstwach lodu wodnego - zbyt subtelne, aby instrumenty radarowe mogły je wykryć - mogą powodować konstruktywną interferencję między falami radarowymi. Nawet jeśli nie do końca wiecie o co chodzi, to najważniejsze jest to, że w efekcie tego zjawiska mogą powstać… jasne odbicia, które odpowiadają tym zarejestrowanym podczas misji z 2018 roku.

Czy to oznacza, że wody tam nie ma? Tego zespół z Cornell University nie chce stanowczo stwierdzić. Choć z pewnością w kwestii tego podlodowcowego jeziora na Marsie pojawił się teraz spory znak zapytania. Być może jednak właśnie to prostsze rozwiązanie wskazane przez badaczy okaże się tu tym właściwym. Jednocześnie nie przekreśla to istnienia wody w innych miejscach czerwonej planety. Roboty badawcze dostarczyły już obszernych dowodów na to, że dawniej na jej powierzchni płynęła woda. Czy można ją znaleźć obecnie w stanie ciekłym? Wychodzi na to, że to pytanie, na które wciąż nie mamy pewnej odpowiedzi.

