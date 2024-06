Kolejny Polak nagrodzony przez NASA. Miał dużo szczęścia

NASA po raz kolejny wyróżniła Polaka jako autora astronomicznej fotografii dnia. (Astronomy Picture of the Day). Tym razem wyróżnienie to trafiło do Daniela Koszeli za złapanie w kadrze wyjątkowej zorzy polarnej z 11 maja.

Autor uchwycił ten widok mając na pierwszym planie charakterystyczne obserwatorium znajdujące się na szczycie Śnieżki w Karkonoszach. Jak wskazuje sam autor w rozmowie z Polską Agencją Prasową, sama fotografia powstała dość spontanicznie i przy przy wielkim szczęściu.

Nic nie zapowiadało tego sukcesu

Jak wskazał Koszela, gdy zobaczył alarmy zorzowe opublikowane między innymi przez Karola Wójcickiego, popularyzatora astronomii, prowadzącego fanpage “Z głową w gwiazdach”. Choć nad sąsiadującą ze Śnieżką Kotliną Jeleniogórską unosiły się ciężkie chmury fotograf postanowił zaryzykować i udać się ku szczytowi.

Podróż na szczyt razem z plecakiem chowającym jego sprzęt fotograficzny (waży średnio 12-15 kg) zajęła mu około 2 godzin. Na szczycie został jednak nagrodzony za swoje starania, a zorza, jak wiemy, wyjątkowo dopisała. Była widoczna przez całą noc, także na południowej stronie nieboskłonu. Zdaniem autora zdjęcia nie było do tej pory fotografii, która przedstawiłaby tak mocnej wersji tego zjawiska jako tło dla kosmicznie wyglądającego schroniska na Śnieżce.

To nie pierwsze wyróżnienie dla Daniela Koszeli, który jest profesjonalnym fotografem już od 12 lat. Wcześniej zdobył między innymi 1. miejsce - za zdjęcie „Falling Skiers” - w kategorii SPORT w prestiżowym konkursie fotograficznym Siena Drone Awards 2022, a także 3. miejsce za zdjęcie Śnieżki z Księżycem, zatytułowane „Moon Base”, w kategorii "Our Moon" w konkursie Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2020. Sama strona APOD prowadzona przez NASA w ostatnich miesiącach prezentowała w ostatnich miesiącach wyróżnienie także innymi Polakom – byli to Marcin Rosadziński, Mariusz Durlej, Antoni Zegarski i Marcin Ślipko.

