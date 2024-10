Kolejny hit z PlayStation na PC. Te 2 rzeczy wkurzą wielu graczy

Sony wydaje coraz więcej gier na PC. Kolejną z nich jest Horizon Zero Dawn Remastered, które ukazuje się na sam koniec października 2024. Niestety firma podjęła 2 decyzje, które nie spodobają się wielu graczom.

Do tej pory remastery gier na PC nie były niczym specjalnym, bo z reguły oferowane były w formie darmowych aktualizacji. Sony jednak uznało, że zmiany jakie wprowadzili deweloperzy z Guerrilla Games przy okazji Horizon Zero Dawn Remastered są na tyle poważne, że uzasadniają wydanie osobnego tytułu w pełnej cenie.

Może i drogo, ale za to z obowiązkiem konta PSN

Gra ukaże się na PC już 31 października 2024, a Sony właśnie zdjęło ze sklepów cyfrowych, Steamu i Epic Games Store, regularną edycję gry, która kosztowała w pewnym momencie ok. 55 zł. Teraz edycja zremasterowana jest jedynym sposobem, aby kupić grę przez Steam i kosztuje 219 zł. To nie jedyna zła wiadomość.

Oprócz tego, chociaż jest to gra single player, Horizon Zero Dawn Remastered będzie także wymagać konta PSN, aby grać na PC. Przez ten fakt, gra będzie niedostępna w krajach gdzie nie można takowego konta założyć. Niedawno, 19 września 2024, inna gra God of War: Ragnarok także miał podobne wymaganie i spotkał się początkowo z falą negatywnego przyjęcia. Teraz jednak już status recenzji ostatniego God of Wara jest "głównie pozytywny", a więc może to świadczyć, że gracze się powoli z tą sytuacją urządzają.

