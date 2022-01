Zrobiłem zakupy w Neonet i sklep splunął mi w twarz

Kilka dni temu zrobiłem zakupy online w sklepie Neonet. Nie mogę powiedzieć, że będę je wspominał dobrze. Poczułem się, jakby sklep splunął mi w twarz.

Dzisiaj premierę ma gra Pokemon Legends: Arceus. Jako miłośnik kieszonkowych stworków i posiadacz Switcha przez długi czas biłem się z myślami, czy nową odsłonę kupić. Ostatecznie w środę (26 stycznia) zdecydowałem, że w nowe Pokemony chcę zagrać.

Grę zdecydowałem się kupić w wersji fizycznej, bo w razie czego zawsze można ją sprzedać i odzyskać dużą część kasy. Tym bardziej że gry na Switcha prawie w ogóle nie tanieją, a już na pewno te największe hity, a takim z pewnością będą nowe Pokemony. Przejrzałem szybko ceny oraz dostępność i zdecydowałem się na zakup w sklepie Neonet. Znanej, dużej sieci sklepów. Byłem pewny, że to jakaś gwarancja. Ależ się myliłem...

Neonet sprzedaje produkt, którego nie ma

W trakcie zakupu sklep informował, że gra jest dostępna i zostanie wysłana w momencie premiery. Na dowód załączam zrzut ekranu z wiadomości e-mail, którą dostałem zaraz po zakupie:

Zadowolony czekałem aż gra do mnie dojdzie. Po cichu liczyłem, że wysyłki będą realizowane w czwartek, aby gra w piątek (czyli dzisiaj) trafiła do mnie, ale nie obraziłbym się też, gdybym dostał ją w poniedziałek. Okazało się jednak, że nie dostanę jej w ogóle. Wczoraj (27 stycznia) po godzinie 22:00 sklep poinformował mnie, że z powodu dużego zainteresowania moje zamówienie nie może być zrealizowane...

W tej samej wiadomości konsultantka Neonet poinformowała mnie, że czas oczekiwania to co najmniej 6 tygodni. Tak, 6 tygodni czekania na grę. W ramach zadośćuczynienia zaproponowano mi... 5% zniżki na kolejną grę. 5% zniżki, czyli jakieś 10 zł. W tym momencie poczułem się, jakby ktoś splunął mi w twarz.

Po raz kolejny dochodzi do sytuacji, w której sklep sprzedaje towar, którego fizycznie nie ma. W momencie zakupu byłem jasno i klarownie informowany, że gra zostanie wysłana w dniu premiery. Dobrze wiemy, że to nie pierwszy raz, gdy coś takiego się dzieje. Podobne historie przytrafiały się wielu klientom także innych sklepów. To jednak żadne wytłumaczenie. Sytuacja jest karygodna i czas w końcu coś z tym zrobić.

Drogie sklepy, po pierwsze, nauczcie się nie sprzedawać rzeczy, których nie macie. Po drugie, w ramach przeprosin nie proponujcie 5% zniżki, która w praktyce oznacza 10 zł rabatu, bo to zwykła obraza i splunięcie w twarz, o którym już wspominałem. To nie poprawia sytuacji. Tak naprawdę tylko ją zaognia.

Oczywiście zażądałem jak najszybszego anulowania zamówienia i zwrotu pieniędzy. Skontaktowałem się też z rzecznikiem prasowym sklepu Neonet z pytaniem o zaistniałą sytuację. Gdy otrzymam odpowiedź, to zaktualizuję tekst.

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com