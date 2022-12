Karty Banku Pocztowego z prestiżowym certyfikatem

Bank Pocztowy został wyróżniony przez Mastercard. Ich wirtualne karty płatnicze zostały nagrodzone certyfikatem "Digital First".

Wirtualna karta płatnicza Banku Pocztowego została nagrodzona tytułem "Digital First". Certyfikat Mastercard przyznawany jest w celu wspierania inicjatywy i wdrożenia wirtualnej karty płatniczej oraz za budowanie świadomości o produkcie. Bank Pocztowy wprowadził kartę wirtualną do swojej oferty w lipcu tego roku przy wsparciu Fiserv Polska S.A. Jest ona dostępna dla klientów indywidualnych w każdym wieku. Co unikalne dla kart wirtualnych - posiadacze karty mogą korzystać z bezpłatnego pakietu ubezpieczeń, a także z programu lojalnościowego – Mastercard Bezcenne Chwile.

Karta wirtualna z certyfikatem „Digital First” występuje wyłącznie w postaci cyfrowego zapisu w bankowości internetowej oraz mobilnej. Posiada jednocześnie wszystkie cechy karty plastikowej - numer, datę ważności oraz kod zabezpieczający CVC2, co umożliwia dokonywanie transakcji internetowych oraz mobilnych, poprzez jej tokenizację w portfelach cyfrowych Apple Pay, Google Pay, Xiaomi Pay czy Garmin Pay. Należy tym samym podkreślić, że kartą wirtualną można również wypłacać gotówkę z bankomatów posiadających funkcjonalność zbliżeniową. Te wszystkie cechy, jak i w pełni zdalny proces obsługi karty wirtualnej, były podstawowymi warunkami do przyznania ww. certyfikatu.

Karta wirtualna to kolejny krok w stronę zmiany wizerunku Banku Pocztowego. Jestem niezwykle dumna, że Mastercard dostrzegł i docenił ten produkt, wyróżniając go tym prestiżowym certyfikatem. Karta wirtualna jest jak dotąd rozwiązaniem najbardziej cyfrowym i ekologicznym. Procesy wnioskowania o kartę, jak i sama jej obsługa, odbywa się w pełni za pośrednictwem kanałów zdalnych. Wdrażając kartę wirtualną połączyliśmy więc transformację cyfrową z mądrym, ekologicznym podejściem

- tłumaczy Sylwia Kosidło, Dyrektor Departamentu Kart Płatniczych i Bankowości Elektronicznej.

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Materiały prasowe