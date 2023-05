Allegro zacznie pobierać prowizję za płatności Allegro Pay

Allegro od początku lipca zacznie pobierać opłaty za płatności Allegro Pay. Dotyczy to sprzedających.

Zmiana nie spodoba się sprzedawcom na Allegro. Platforma zacznie od początku lipca pobierać prowizje od sprzedawców z kontami firmowymi w ramach płatności Allego Pay — informują Wirtualne Media.

Prowizje za Allegro Pay

Allegro Pay to system płatności odroczonych, który działa od 2021 roku. W jego ramach użytkownicy mogą odłożyć płatność za zakupione produkty na 30 dni, bez żadnych dodatkowych opłat albo rozłożyć płatność na miesięczne raty. Już w zeszłym roku z systemu korzystało ponad milion użytkowników, którzy zaciągnęli pożyczki na kwotę aż 5,5 mld zł.

Niestety, sprzedawcy z kontami firmowymi muszą liczyć się z prowizjami za płatności w ramach Allego Pay. Wyniosą one 0,43 proc. brutto łącznej wartości zamówienia i kosztów wysyłki. Dobra informacja jest taka, że przy dużych zakupach nie będzie to dla sprzedających aż tak odczuwalne, ponieważ maksymalna kwota prowizji to 6,15 zł brutto (5 zł netto).

Od lipca zmienią się też stawki dla sprzedawców w Allegro Smart! Platforma wprowadzi aż dziewięć przedziałów w zależności od wartości zamówienia. Najtańsze będą dostawy w ramach Allergo One Box i Allegro One Punkt w kwocie do 49,99 zł, przy których stawka to zaledwie 0,79 zł. Natomiast najdroższe będą dostawy kurierem, Paczkomatem oraz odbiór w punkcie Pocztex, przy zamówieniach od 300 zł wzwyż. W tym wypadku stawka to aż 8,29 zł.

Źródło zdjęć: Tutatamafilm / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WirtualneMedia.pl