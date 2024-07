Polacy w potrzasku, chodzi o klientów Plusa

CSIRT KNF wydało komunikat ostrzegający. Oszuści rozpoczęli polowanie na klientów pewnego popularnego banku. Na Facebooku zaroiło się od fałszywych ofert obiecujących pieniądze, będących próbą wyłudzenia pieniędzy.

Oszuści po raz kolejny opanowali sieć

Tym razem społecznościową. Na Facebooku pojawiły się reklamy Plus Banku, które oferują klientom banku nowe możlwości otrzymania środków.

Tylko dzisiaj, z okazji 30-lecia naszego banku! Dajemy 900 złotych na twoje konto. Wprowadź IDENTYFIKATOR i otrzymaj 900 zł!

- to jeden z komunikatów widniejących na fałszywej reklamie.

W rzeczywistości to nie jest żadna bankowa promocja, ani reklama. To strony, które te prowadzą do niebezpiecznych witryn bankowości elektronicznej, na których oszuści wykradają loginy oraz hasła dostępu użytkowników banku.

Zachowajcie ostrożność i weryfikujcie strony, na których planujecie się logować. Zazwyczaj adresy tych fałszywych witryn zawierają szereg podejrzanych znaków.

🚨 Uwaga na kampanię phishingową podszywającą się pod @_PlusBank!



Cyberprzestępcy publikują reklamy na portalu @facebook, w których oferują użytkownikom możliwość otrzymania środków. 💸



W rzeczywistości reklamy prowadzą na niebezpieczne strony bankowości elektronicznej, gdzie… pic.twitter.com/7ZzXnWZ4Ln — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) July 25, 2024

Plus Bank to bank komercyjny, należący do grupy kapitałowej Zygmunta Solorza-Żaka. Powstał w 1991 roku jako Invest-Bank, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 2013 roku.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: CSIRT KNF