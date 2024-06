Kolejny cyberatak na USA. Straty w branży motoryzacyjnej

Kolejna ofiara ataków hakerskich w Ameryce Północnej: Firma CDK Global, dostawca oprogramowania do zarządzania sprzedażą do 15 000 odbiorców, wyłączyła swoje systemy w następstwie dwóch cyberataków.

CDK Global, firma dostarczająca oprogramowanie do zarządzania sprzedażą dla 15 000 dealerów samochodowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie padła ofiarą dwóch cyberataków. Systemy sprzedaży dostarczane przez CDK nie działają od dwóch dni. Z oprogramowania CDK korzystają dealerzy m.in.: General Motors, Group 1 Automotive i U.S. Holman.

W środę CDK Global poinformowała swoich klientów o "incydencie cybernetycznym" i chwilowym wyłączeniu wszystkich systemów. Dzisiaj, 20 czerwca oprogramowanie ponownie wyłączono systemy z powodu "dodatkowego incydentu cybernetycznego". W wyniku cyberataku, dealerzy samochodowi w Ameryce Północnej stracili dostęp do wewnętrznych systemów używanych do śledzenia sprzedaży samochodów, organizowania dostaw, przeglądania informacji o klientach czy planowania napraw.

Atak zmusił Amerykanów do korzystania z papieru

Jak informuje The Verge za Automotive News, dealerzy musieli wrócić do dawnych metod pracy zapisując wszystko na kartkach. Nie wiadomo jak długo salony samochodowe w Ameryce będą zmuszone pracować bez dostępu do oprogramowania.



W tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy problem zostanie rozwiązany, systemy dla dealerów nie będą dostępne co najmniej w czwartek, 20 czerwca.

CDK Global w wiadomości do dealerów

CDK Global nie przekazało więcej informacji na temat podwójnego ataku: jak na razie nie wiadomo kto jest odpowiedzialny za awarię systemów.



