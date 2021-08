Google włączy bezpieczne wyszukiwanie dla wszystkich niepełnoletnich

Google zabiera się za ochronę niepełnoletnich przed treściami dla nich nieodpowiednimi. Ponadto ułatwi osobom niepełnoletnim usuwanie ich zdjęć z wyszukiwarki obrazów i nie pozwoli włączyć historii lokalizacji.

Google poinformował o planowanych zmianach, zaprojektowanych z myślą o osobach poniżej 18 roku życia. Cele są dwa. Pierwszy to ochrona nieletnich przed obrazami dla nich nieodpowiednimi, w szczególności pornografią. Po drugie, Google chce zadbać o ochronę prywatności dzieci i młodzieży, dopasowując do nich działanie niektórych swoich usług. Będą też zmiany w komunikacji kierowanej do najmłodszych użytkowników internetu.

Wyszukiwarka Google zawsze bezpieczna

Ochrona zaczyna się w wyszukiwarce. Google zmierza do tego, by nikogo nie zaskoczyły materiały dla dorosłych, jeśli ich akurat nie szukają. To dotyczy także dzieci. Dlatego bezpieczne wyszukiwanie jest włączone domyślnie dla osób poniżej 13 roku życia, których konta Google są zarządzane przez Family Link. W kolejnych miesiącach będzie domyślnie włączone dla wszystkich poniżej 18 roku życia, także na ich własnych kontach Google. Zmiana zostanie wprowadzona dla obecnych i nowych kont Google.

Podobne zmiany zostaną wprowadzone w Asystencie Google, by pornografia nie wkradła się do dziecięcego świata.

Usuwanie zdjęć z Google Search i prywatność

Google już udostępnia sporo narzędzi pozwalających usuwać informacje o nas z wyników wyszukiwania. Dzieci są jednak szczególnie zagrożone zdaniem pracowników Google. Dlatego rodzice i opiekunowie dostaną jeszcze większą kontrolę nad obrazami, jakie można znaleźć w sieci za pośrednictwem wyszukiwarki Google Images. Oczywiście nie jest to równoznaczne z usunięciem obrazu z internetu w ogóle, ale na pewno pomoże chronić wizerunek dziecka.

Kolejny punkt to historia lokalizacji. Gromadzenie tych danych przez Google to ogromna pomoc przy personalizacji usług, ale jest to też praktyka inwazyjna. Dlatego na kontach Google historia lokalizacji jest domyślnie wyłączona. Na kontach dzieci zarządzanych przez Family Link w ogóle nie można jej włączyć. Ta polityka zostanie rozszerzona na konta osób w wieku od 13 do 18 lat. Wszystko to będzie komunikowane prostym językiem i w zrozumiały dla dzieci sposób.

YouTube mniej wciągający i mniej reklamowy

Na YouTubie również zostaną wprowadzone zmiany, mające na celu ochronę dzieci. Przede wszystkim na kontach użytkowników w wieku 13-17 lat wysłane filmy będą miały najbardziej ścisłe ustawienia prywatności jak to tylko możliwe. Dzięki temu stworzone przez nich filmy będą widoczne tylko dla nich oraz dla wybranych osób. W ten sposób Google chce nauczyć młodzież odpowiedzialnego udostępniania treści i kontroli nad śladem cyfrowym.

Ponadto funkcje związane z higieną cyfrową będą bardziej widoczne. Domyślnie dla użytkowników w wieku 13-17 lat włączone będą przypomnienia o porze na pójście spać oraz informacje, że przydałaby się przerwa od patrzenia w ekran. Domyślnie wyłączone będzie autoodtwarzanie następnego materiału, ale będzie można je włączyć w razie potrzeby (na przykład do wspólnego słuchania muzyki z rodzicami).

Autoodtwarzanie pojawi się także w aplikacji YouTube Kids i tam również będzie domyślnie wyłączone. W najbliższych miesiącach w alikacji pojawią się też dodatkowe kontrolki bezpieczeństwa dla rodziców.

YouTube zrobi też czystkę w materiałach dostępnych na YouTube Kids. Już teraz nie można tam umieszczać reklam, a w niedalekiej przyszłości znikną materiały uznane za „nadmiernie komercyjne”. Polecą więc filmy zachęcające do kupowania zabawek, unboxingi i tym podobne. YouTube zajmie się też edukowaniem dzieci i rodziców, by łatwiej było im zrozumieć charakter materiałów reklamowych. Przykładem jest poniższy film:

Pozostaje jeszcze kwestia tego, jak rodzice podchodzą do zarządzania kontem Google dziecka i czy interesują się ustawieniami prywatności oraz aplikacją Family Link. Warto chociaż sprawdzić, czy spełni potrzeby Twojej rodziny. Potrzebna jest też rozmowa z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci.

Źródło zdjęć: Ron Sinda on Unsplash

Źródło tekstu: Google