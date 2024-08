Atak na klientów Action. Czegoś takiego nie było

Oszuści obrali sobie za cel popularną markę Action. Okazuje się, że stworzyli fałszywą stronę konkursową i chcą wyłudzić od pieniądze od entuzjastów marki.

Konkurs Action na Facebooku? Niestety, nie jest prawdziwy

Końcówka sierpnia to sezon na kompletowanie wyprawek szkolnych. Wiadomo to nie od dziś. Niestety, nawet w tej kwestii należy zachować czujność. Cyberprzestępcy nie szanują nikogo i niczego. Z premedytacją wykorzystują ten gorący czas, aby naciągnąć niczego nie świadomych użytkowników i wyłudzić od nich spore sumy pieniędzy. Jak donosi CyberRescue, jeśli podczas przeglądania Facebooka w oko wpadła ci atrakcyjna oferta z konkursem do sklepu Action, wstrzymaj się i nie wypełniaj od razu formularza. Przestępcy nie bez powodu za cel obrali sobie popularną markę Action. Ma ona w swojej ofercie naprawdę pełny wybór akcesoriów szkolnych po wyjątkowo atrakcyjnych cenach i w związku z tym cały konkurs wygląda bardzo wiarygodnie.

Jak to działa?

Oszuści stworzyli fałszywe profile na Facebooku, które do złudzenia przypominają oficjalne konto marki Action. Publikują w nich atrakcyjne posty informujące o konkursie, w którym do wygrania jest, m.in. torba upominków oraz bon zakupowy o wartości aż 5000 złotych. Aby wziąć udział, wystarczy jedynie polubić stronę, udostępnić wpis i wypełnić krótki formularz rejestracyjny. Wszystko to wygląda dość wiarygodnie i łatwo się pomylić.

Gdzie kryje się haczyk?

Wypełniając formularz, podajesz imię i nazwisko, a także adres e-mail. A to zaledwie początek. W kolejnych krokach konieczne będzie wpisanie danych karty płatniczej, rzekomo w celu weryfikacji tożsamości. I tak to działa. Oszuści wykorzystają te informacje do uruchomienia płatnej subskrypcji, która będzie automatycznie pobierać niewielkie kwoty z Twojego konta. Zanim się zorientujesz, możesz stracić sporą sumę pieniędzy.

Jak tego uniknąć?

Zanim weźmiesz udział w jakimkolwiek konkursie, dokładnie sprawdź profil organizatora. Zwróć uwagę na liczbę polubień, aktywność na stronie oraz sprawdź, czy to oficjalny fanpage marki. Zachowaj zdrowy rozsądek, nie wypełniaj formularzy konkursowych z danymi na nieznanych stronach.

Zawsze też pamiętaj, że jeśli oferta wydaje się zbyt piękna, żeby była prawdziwa, zachowaj szczególną ostrożność.

Informacje o oficjalnych konkursach organizowanych przez markę Action znajdziesz na jej oficjalnej stronie internetowej lub profilach w mediach społecznościowych.

Co zrobić, jeśli doszło do oszustwa?

Jeśli podałeś dane karty, niezwłocznie skontaktuj się z bankiem, wyzeruj limity i zastrzeż kartę. Uważaj na przychodzące maile, które mogą próbować wyłudzić dodatkowe informacje. Zgłaszaj fałszywe strony, podszywające się pod znane marki do administratorów portalu, żeby mogły zostać usunięte. W ten sposób ochronisz innych użytkowników przed utratą pieniędzy.

- informuje Karolina Kmak, specjalistka ds. cyberbezpieczeństwa.

