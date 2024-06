Czekasz na paczkę? Sprawdź, zanim będzie za późno

CSIRT, czyli zespół działający przy Komisji Nadzoru Finansowego znów bije na alarm. Tym razem chodzi o popularne usługi kurierskie, z których korzystają niemal wszyscy.

Oszuści nie śpią, wymyślają coraz to nowe oszustwa, aby wyłudzić od nas pieniądze. I choć to żadna nowość, to jednak ciągle pojawiają się nowe wersje fałszywych stron kurierskich. Ofiarami mogą paść klienci popularnych przewoźników: Poczty Polskiej, InPostu, DHL oraz DPD.

Uwaga na fałszywe strony znanych firm kurierskich tworzone przez cyberprzestępców!



W poniższej grafice prezentujemy przykłady niebezpiecznych domen wykorzystywanych przez oszustów.



Uchrońcie się przed utratą pieniędzy i pamiętajcie o dokładnej weryfikacji adresu strony… pic.twitter.com/WPoA9kuS5K — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) June 27, 2024

Sieć to wyjątkowo niebezpieczne miejsce dla osób, które nie wykazują nadmiernej ostrożności.

Jedna litera w adresie kuriera robi różnicę

Celem wyłudzaczy są klienci najbardziej popularnych firm kurierskich w Polsce. Oszuści tworzą witryny bliźniaczo podobne do tych prawdziwych. Podobne, ale nie identyczne. Najczęściej są to twory bardziej złożone i nieco dziwaczne. Dla przykładu oryginalna strona InPost to inpost.pl, tymczasem w sieci spotkamy wersję: inpost-poland-pl[.]top

Tego typu adresy powinny obudzić naszą czujność. Na stronach tych umieszone są formularze, które będą chciały wyłudzić od nas dane osobowe, w tym te z kart płatniczych.

Zobacz: Oszuści znów ruszyli na łowy. Na celowniku użytkownicy Facebooka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl

Źródło tekstu: CSIRT KNF