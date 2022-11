WhatsApp z ważną funkcją. Na Messengerze jest już od dawna

WhatsApp w końcu wprowadzi funkcję, której przez lata brakowało. Teraz użytkownicy aplikacji będą mogli wysłać wiadomość do samych siebie.

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie. Tym bardziej, aż dziw bierze, że do tej pory nie było na nim funkcji, która od lat dostępna jest chociażby w Messengerze. A warto tu przypomnieć, że WhatsApp również należy do Facebooka.

WhatsApp. W końcu napiszesz do siebie

Według WABetaInfo, w WhatsAppie pojawi się bardzo ważna funkcja, której do tej pory brakowało. Mowa tu mianowicie o możliwości napisania do samego siebie. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna, gdy chcemy zapisać ważne pliki lub linki. Co więcej, sprawdza się szczególnie dobrze, gdy z komunikatora korzystamy na więcej niż jednym urządzeniu.

WABetaInfo wskazuje, że wspomniana funkcja znajduje się na razie w fazie testów. Co prawda, już teraz na WhatsAppie można odpowiadać samemu sobie przez wa.me lub tworząc grupę, w której jesteś jedynym członkiem, ale nie jest to szczególnie oczywiste ani intuicyjne. Możliwość napisania do samego siebie pojawiła się w wersji beta v2.22.24.2 na Androida. Niektórzy beta testerzy już teraz dostają do niej dostęp.

Źródło zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wabetainfo