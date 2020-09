Opera GX to pierwsza przeglądarka z własnym soundtrackiem

Opera GX to nie tylko pierwsza na świecie gamingowa przeglądarka. To także pierwsza przeglądarka z dynamicznie zmieniającym się tłem dźwiękowym. Tak, nowa Opera GX ma własny soundtrack.

Opera GX wprowadziła kolejną nowość, zupełnie nieznaną „zwykłym” przeglądarkom. Buszowanie po stronach internetowych ma być jak gra – zależnie od sytuacji będzie odgrywany inny fragment ścieżki dźwiękowej. Tło muzyczne będzie dopasowane do poziomu aktywności użytkownika.

Opera GX została wydana w 2019 r. i już wtedy była ubrana w śliczne efekty dźwiękowe. Przygotował je nagradzany kompozytor Ruben Rincón oraz zespół Berlinist. Ten sam zespół stworzył ścieżkę dźwiękową do „Gris”, nominowaną do nagrody Bafta. Ta sama ekipa odpowiada za dynamiczne tło dźwiękowe w Operze GX.

Ścieżka dźwiękowa przeglądarki ma charakter ambientowy, który sprzyja koncentracji. Dynamika wzrasta, gdy użytkownik wykonuje więcej czynności – pisze, klika linki czy szybko przewija strony. Tło muzyczne można oczywiście wyłączyć, podobnie jak wszystkie inne efekty dźwiękowe w przeglądarce.

Opera zapowiada, że takich ścieżek dźwiękowych będzie więcej. Powstaną tła dla miłośników różnych gatunków muzycznych, tworzone przez różnych kompozytorów muzyki dla gier.

Zobacz: Opera GX podsumowuje globalne nawyki graczy

Opera GX na Game Music Festival

Game Music Festival to wyjątkowy koncert dla fanów muzyki i gier. W tym roku impreza odbędzie się w formule łączonej i transmisje koncertów i wydarzenia towarzyszące będzie można oglądać online. Szczegóły znajdziesz w zapowiedzi.

Opera przyłączyła się do tej inicjatywy i została partnerem międzynarodowego festiwalu muzyki z gier. Producent pierwszej przeglądarki gamingowej ufundował nagrodę GX Composer 2020 w ramach rozpoczynającego się 16 września konkursu GMF 2020 High Score Competition. Kompozytorzy ścieżek dźwiękowych będą konkurować o nagrodę pieniężną (3, 2 i 1 tysiąc dolarów za pierwsze trzy miejsca) i możliwość udostępnienia swojej muzyki w Operze GX. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie gmfest.com/competition.

Twitter na pasku bocznym Opery GX

Opera GX ma już wbudowaną wygodną obsługę Discorda, Twitcha, WhatsAppa, Messengera i Instagrama w pasku bocznym. W nowej wersji dołączył do nich jeszcze Twitter. Z bocznego paska można wysunąć wąskiego klienta platformy, można też przypiąć go na stałe, by nie zasłaniał przeglądanej strony. Komunikatory na pasku bocznym jedna z największych zalet Opery i Opery GX.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Opera

Źródło tekstu: Opera