Lidl ma dla ciebie zadanie. Warto poświęcić chwilę

Lidl zdecydowała się na trochę nietypowy krok, który może nie spodobać się wszystkim klientom. Sieć chce poznać swoich klientów oraz ich preferencje zakupowe. W tym celu wysyła użytkownikom aplikacji mobilnej Lidl Plus specjalną ankietę — informują Wiadomości Handlowe.

Ankieta jest dość szczegółowa i dotyczy wielu aspektów życia klientów Lidla. Na początku sieć pyta między innymi o liczbę osób w gospodarstwie, obecność zwierząt, a także czy posiadamy samochód, a jeśli tak, to jaki. W dalszej kolejności padają pytania o częstość robienia zakupów oraz kryteria wyboru konkretnego sklepu.

Wkrótce będziemy w stanie efektywnie analizować dane i wykorzystywać je do personalizacji promocji. Na pierwszym etapie rozwoju naszej aplikacji Lidl Plus personalizacji nie było, zamiast tego prowadziliśmy grupowe promocje czy rekomendacje. Od początku mieliśmy natomiast funkcję lokalizacji, swego czasu było to rozwiązanie rewolucyjne na rynku. Teraz pojawiają się kolejne aplikacje z tą funkcją, niemniej szczycimy się tym, że jesteśmy pierwszym sklepem w naszym formacie, który miał to rozwiązanie.