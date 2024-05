Ikea pomoże ci zaoszczędzić duże pieniądze. Wystarczy smartfon

Darmowa aplikacja Ikea Home smart właśnie została wzbogacona o nową funkcję, która może pomóc użytkownikom zaoszczędzić naprawdę duże pieniądze. Zaprocentuje to w dłuższej perspektywie czasu.

Ikea namawia do oszczędzania energii oraz pieniędzy

Ikea uruchomiła nową funkcję Energy Insight w aplikacji Home smart. Została ona tak zaprojektowana, aby pomóc klientom monitorować zużycie energii elektrycznej. Trzeba przyznać, że firma coraz bardziej się rozkręca, bowiem to kolejna energooszczędna nowość po inteligentej żarówce i inteligentnych czujnikach.

Funkcja ta udostępnia w czasie rzeczywistym dane dotyczące zużycia energii w twoim domu. Cel jest prosty - ma to umożliwić ludziom efektywniejszego korzystania z energochłonnych urządzeń. Co za tym idzie - oszczędzania pieniędzy w dłuższej perspektywie.

Widzimy zwiększone zainteresowanie produktami inteligentnego domu, w szczególności tymi, które mogą pomóc zaoszczędzić energię (...) Ta funkcja to dopiero początek naszej podróży w kierunku dostarczania kompleksowych inteligentnych rozwiązań energetycznych dla domu. Kontynuując rozwój systemu Ikea Home smart, chętnie dodamy więcej funkcji, które jeszcze bardziej przyczynią się do efektywności energetycznej w miejscu zamieszkania.

- twierdzi David Granath, Range Manager Ikea w Szwecji

Funkcja ta jest dostępna póki co w szwedzkiej wersji aplikacji Ikea Home smart, ale najprawdopodobniej wkrótce zostanie uruchomiona w innych krajach. Podobnie było z innymi funkcjami, chociażby z funkcją budzenia światłem, z której możemy już korzystać do woli w Polsce. Przypomnijmy, że po włączeniu tej funkcji, 30 minut przed ustawioną godziną światło zacznie się powoli rozjaśniać. W tym czasie barwa światła stopniowo przejdzie z ciepłej na jasną. Jeśli do tego przypiszemy rolety, zaczną się one uruchamiać także o wyznaczonej porze.

