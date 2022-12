Gmail z bardzo ważną zmianą. Warto na nią czekać

Webowy Gmail otrzymał właśnie ważną zmianę, która docelowo będzie dotyczyć wszystkich użytkowników skrzynki e-mailowej w wersji przeglądarkowej.

Webowa wersja Gmaila została wzbogacona o szyfrowane typu end-to-end, określane mianem E2EE. Pozwala ono na wysyłanie i odbieranie zaszyfrowanych wiadomości e-mail wszystkim zarejestrowanym użytkownikom G Suite. Do tej pory podobna funkcja dostępna była w Dysku Google, Dokumentach Google, Google Meet oraz Kalendarzu (beta).

Szyfrowanie end-to-end w Gmail

Szyfrowanie oznacza, że Google nie może uzyskać dostępu do kluczy i tym samym nie jest w stanie odszyfrować danych. Te dzięki temu są w pełni bezpieczne. Dostęp do zaszyfrowanej wiadomości ma tylko osoba wysyłająca oraz odbierająca wiadomość.

Niestety, E2EE na razie nie jest dostępne dla wszystkich użytkowników. Na ten moment dostęp do szyfrowania end-to-end został włączony dla klientów G Suite Enterprise Plus, G Suite dla Szkół oraz Google Workspace Standard. Docelowo nowa funkcja prawdopodobnie zostanie włączona wszystkim użytkownikom, w tym także prywatnym, ale nie wiadomo, kiedy to dokładnie nastąpi.

Domyślnie szyfrowanie, nawet jeśli dostępne na danym koncie, będzie wyłączone, ale można je aktywować z poziomu konsoli admina. Wtedy też przy każdej tworzonej wiadomości sami decydujemy, czy dany e-mail ma być dodatkowo zabezpieczony, klikając specjalną kłódkę. Wszyscy, którzy spełniają wymagania, mogą zgłaszać się do beta testów szyfrowania E2EE. Wnioski zostaną rozpatrzone w ciągu kilku tygodni.

Zobacz: Mapy Google do kosza. Skrzyknęli się, by stworzyć coś lepszego

Zobacz: Google zleci z tronu? Idzie lepsza opcja



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer