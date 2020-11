Debiutuje Firefox 83 - szybszy i bezpieczniejszy od poprzedników

Mozilla opublikowała kolejną stabilną wersję przeglądarki Firefox. Edycja z numerem 83 przynosi zmiany w bezpieczeństwie oraz szybkości działania przeglądarki.

Każdy użytkownik Firefoxa doskonale wie, że Mozilla stawia na bezpieczeństwo i prywatność, co objawia się na wiele sposobów. Najnowszy, wprowadzony w wydaniu 83, to możliwość włączenia tylko obsługi stron korzystających z bezpiecznego protokołu HTTPS. Jeśli zatem zdarzy się, że użytkownik będzie chciał wejść na stronę, która go nie ma, zobaczy alert informujący o tym fakcie - będzie mógł się wycofać z jej otwarcia lub zaryzykować i wyświetlić zawartość. Włączenie obsługi tylko HTTPS znajduje się w opcjach przeglądarki, w dziale "Prywatność i bezpieczeństwo". Jest ona opcjonalna, a więc jeśli chcesz z niej skorzystać, musisz włączyć ją samodzielnie.

Kolejna ważna rzecz to aktualizacja silnika SpiderMonkey JavaScript. Dzięki aktualizacji strony mają ładować się do 15% szybciej (w porównaniu z Firefoxem 82), a responsywność wzrosnąć o 12%. Ponadto nowa wersja silnika umożliwi zmniejszenie wykorzystania pamięci o ok. 8%. Czyli - pod każdym względem będzie lepiej. Inne zmiany to wsparcie dla najnowszego procesora Mac - czyli M1 - co jest możliwe dzięki wykorzystaniu emulacji Apple Rosetta 2. W kolejnych wydaniach wsparcie będzie natywne.

Inne zmiany to lepsza obsługa przeglądarki przy ekranach dotykowych, nowe skróty klawiaturowe dla trybu PiP (w tym przewijanie o 15 sekund do tyłu i przodu), a także możliwość regulacji dźwięku klawiszami kursora. Usprawniono nieco obsługę plików PDF - dodano wsparcie dla formularzy AcroForm. Użytkownicy starszych wersji Windows (7, 8, 8.1) oraz macOS (10.12-10.15) otrzymali wsparcie dla WebRender, co ma usprawnić ładowanie i wyświetlanie witryn internetowych.

Firefox w wersji 83 będzie dostępny jeszcze dzisiaj w języku polskim. Aby zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji, kliknij na "Pomoc" na pasku narzędzi, a następnie "O programie Firefox". Gdy aktualizacja będzie gotowa, zacznie się samoczynnie pobierać.