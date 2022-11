Szokująca funkcja trafia do Canvy. Wpisz cokolwiek i podziwiaj

Canva, popularny program graficzny został wzbogacony o modną w ostatnich miesiącach funkcję. Teraz bezpośrednio z pozycji platformy możemy skorzystać z generatora obrazów na podstawie tekstu.

W ostatnich miesiącach mogliśmy się przekonać na własne oczy, jak bardzo zaawansowana jest sztuczna inteligencja. Powstało kilka platform obsługiwanych przez sztuczną inteligencję, które potrafią przekształcić tekst w unikatowy obraz. Teraz podobna opcja pojawi się też w Canvie, czyli popularnym programie graficznym.

Generator obrazów w Canvie

W Canvie pojawiła się zupełnie nowa funkcja, nawiązująca do trendu z ostatnich miesięcy. Każdy, kto miał okazję pobawić się z DALL-E, DALL-E mini lub Stable Diffusion, wie, jak wielkie możliwości dają takie generatory obrazów. Teraz z algorytmów Stable Diffusion będzie można skorzystać bezpośrednio z pozycji Canvy.

Chodzi tu oczywiście o zamianę tekstu w obraz. Użytkownik opisuje wszystko, co chce, by znalazło się na obrazie, a następnie sztuczna inteligencja stara się stworzyć jak najwierniejszą opisowi ilustrację. Żeby skorzystać z nowej funkcji, wystarczy zalogować się do Canvy i wybrać na pasku z lewej strony narzędzie "Text to image".

Tak generator obrazów widzi Andrzeja Dudę ujeżdżającego jednorożca

Pojawienie się generatora obrazów w aplikacji jest o tyle wygodne, gdyż od razu ilustracja trafia bezpośrednio do naszego projektu. Stamtąd z kolei możemy przystąpić do edycji obrazu, by dopasować jeszcze bardziej dopasować go, do naszego pomysłu. Narzędzie jest całkowicie darmowe, a więcej informacji o nim można pozyskać na stronie platformy.

