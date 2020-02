Washster - rewolucja na rynku prania

Badania przeprowadzone na zlecenie firmy Procter & Gamble pokazały, że prasowanie i pranie to nużąca czynność dla 36% Polaków, a także zbyt pracochłonna. 25% respondentów wprost przyznaje, że nienawidzi robić prania. Polski start-up Washster przygotował rozwiązanie, które jest odpowiedzią na te bolączki.

Celem Washstera jest zmiana sposobu myślenia o domowych obowiązkach, zapewniając maksimum komfortu oraz oszczędność czasu przy minimum zaangażowania. Aplikacja umożliwia intuicyjne „wykonanie” prania i prasowania jednym palcem – wystarczy posiadać smartfon z systemem Android lub iOS.

Zamawianie usługi jest bardzo proste. Po uruchomieniu aplikacji podaje się adres oraz godzinę odbioru i zwrotu prania przez kuriera, a następnie wskazuje jeden z prawie 30 rodzajów ubrań, jakie mają być uprane (marynarka/żakiet, koszula, płaszcz, garnitur itp.).

Czyste i wyprasowane ubrania dostarczane są we wskazane przez użytkownika miejsce w ciągu 48 godzin. Pranie można zamawiać zarówno na adres domowy, jak i firmowy. Model door-to-door, znany między innymi z branży RTV/AGD, elektroniki użytkowej czy motoryzacji, jest nowością w usługach pralniczych na polskim rynku.

Twórcy start-upu Washster zdecydowali się na to rozwiązanie po analizie potrzeb potencjalnych użytkowników, którzy sygnalizowali chęć zminimalizowania czasu potrzebnego na dostarczanie ubrań do pralni czy pralniomatów, a nawet całkowitego uniknięcia takiej aktywności. Wskazali oni jednoczenie na potrzebę uniezależnienia usługi od konkretnej lokalizacji pralni.

W tej chwili usługi Washstera są dostępne na terenie Warszawy, ale docelowo można będzie z nich korzystać we wszystkich większych miastach w kraju, w tym w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Za powstaniem aplikacji stoją: Łukasz Szmel, dyrektor zarządzający w spółce Artegence, który jest współzałożycielem Washstera i pełni w firmie funkcję chief marketing officera (CMO) oraz Marek Lesiak, prezes zarządu spółki Efigence, współzałożyciel Washstera i jego chief technology oficer (CTO).

- Wyszliśmy z prostego założenia: czas warto jest poświęcać na rzeczy ważne. Washster na to pozwala, zwalniając z domowych obowiązków w postaci prania i prasowania, które należą do najmniej lubianych. Co więcej, dzięki modelowi door-to-door, usługa jest maksymalnie komfortowa. Takie połączenie praktyczności i wygody jest w dzisiejszych czasach oczekiwane przez klientów i my im to dajemy.