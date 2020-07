Netflix: Jaki film na weekend? 18 - 19 lipca

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Pierwsza pozycja na naszej najnowszej liście to serial prosto z Meksyku. Serial Mroczne pożądanie to opowieść o żonie, która miała ochotę na niezobowiązujący chwilowy romans. Taki trwający dosłownie jedną noc. Niestety, szybko przekona się ona, że trzeba było nie zdradzać. Jej kochanek trafia bowiem na jej uczelnię, jej przyjaciółka, która poznała ją z chłopakiem popełnia samobójstwo, a życie się coraz bardziej komplikuje. Stopniowo kobieta gubi się już pomiędzy chęcią powrotu do męża i romansem. Jednocześnie jej kochanek zaczyna prześladować jej córkę...

Drugą nowością jest We własnej skórze: Przed i po. To produkcja, gdzie specjalistki w branży (chirurg plastyczna i specjalistka w dziedzinie medycyny estetycznej) starają się przy użyciu najnowszych zdobyczy techniki wydobyć wewnętrzne piękno swoich klientów.

A może film komediowy? Niestety w tym tygodniu Netflix zaprezentował dużo produkcji o zdradach. Film Niewierni jest jedną z nich. Przez 88 minut będziemy mogli zobaczyć inwencję twórczą zdradzających (tym razem - mężczyzn). Niektórzy robią niespodzianki, inni ordynarnie kłamią. Film znalazł się na platformie w środę.

Wspomnieliśmy coś o romansach? No to... czas na kolejną pozycję. Fatalny romans opowiada historię o prawniczce, która spotyka się z dawnym znajomym. Ich relacja przeradza się w romans, a on - w grę w kotka i myszkę. Cenę za chwilę przyjemności kobiety mogą zapłacić wszyscy, którzy są jej bliscy. Film jest dostępny od czwartku.

W dokumencie Narkobiznes wreszcie odpoczniemy od tematyki zdrad. W interesującej produkcji dawna analityk CIA omówi poszczególne nielegalne substancje. Dowiemy się jak narkotyki popychają ludzi do niebezpiecznych zachowań. Film pojawił się na Netfliksie we wtorek.

