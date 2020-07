Sieciowy Office otrzymuje nowy interfejs. Zmiana na lepsze?

Microsoft zaczyna proces wprowadzania nowego interfejsu do sieciowej wersji pakietu Office. Fluent Design System ma odświeżyć interfejs oraz zmienić nieco jego układ tak, aby dostęp do dokumentów był wygodniejszy.

Fluent Design System to open-source'owy framework, dający deweloperom i designerom możliwość tworzenia m.in. interaktywnych elementów w oprogramowaniu i na stronach internetowych. Stworzył go Microsoft i teraz korzysta z niego do odświeżenia interfejsu sieciowej wersji pakietu Office. Odświeżanie to rozpoczęło się od użytkowników biznesowych, korzystających z Microsoft 365, a prywatni będą musieli na nie jeszcze jakiś czas poczekać. Ale jeśli jesteś użytkownikiem prywatnym, nie musisz się martwić tym faktem - zmiany przeznaczone są dla firm tworzących różne dokumenty.

A co się zmienia? Przypomnę - teraz MS Office prezentuje się tak:

Po odświeżeniu będzie wyglądać w następujący sposób:

Zobacz też: Microsoft szykuje nowe ikony dla pakietu Office

Jak widać ikonki zostały ułożone w pionie, a każda oddzielona od pozostałych. W chwili obecne taki układ też jest możliwy - trzeba w tym celu nacisnąć Wszystkie aplikacje. Nowość odkrywamy dopiero, gdy naciśniemy znajdujący nad ikonkami przycisk +. O ile obecnie trzeba przejść do odpowiedniej aplikacji, aby stworzyć w niej nowy dokument, dzięki temu będzie można zrobić to z ekranu głównego.

Przyznam, że to wygodniejsze rozwiązanie od dotychczasowego. Może to tylko jedno kliknięcie mniej, ale gdy tworzy się kilka-kilkanaście dokumentów dziennie, Na ekranie głównym będą pokazywane ostatnio zapisane i udostępnione pliki, także znajdujące się na sieciowym dysku OneDrive danego użytkownika.

Jak wspomniałem na początku, użytkownicy biznesowi już mogą spodziewać się wprowadzenia nowego rozwiązania. Pozostali muszą jeszcze jakiś czas zaczekać.