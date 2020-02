Mamy doskonałego sprzymierzeńca w walce z koronawirusa. Oto on

Zamieszanie związane z koronawirusem robi się coraz większe. Nic więc dziwnego, że naukowcy szukają możliwości walki z tym drobnoustrojem również w kręgu nowych technologii. Sztuczna inteligencja wydaje się być doskonałym sprzymierzeńcem - o ile uda się ją odpowiednio wytrenować.

Już wiadomo, że to sztuczna inteligencja BlueDot jako pierwsza wskazywała na możliwość wybuchu epidemii za sprawą koronawirusa (COVID-19). Mówi się, że Chińczycy zareagowali nieco za późno i można było uniknąć wielu nieprzyjemnych konsekwencji, z którymi boryka się obecnie Państwo Środka. Obecnie, w wielu krajach świata prowadzone są badania nad tym drobnoustrojem. Natomiast w Wuhan, mieście, w którym zaczął się epidemiologiczny dramat pracuje sztuczna inteligencja z pekińskiego startupu Infervision. Ma ona za zadanie wspomagać lekarzy w diagnozowaniu koronawirusa.

Stworzone specjalnie dla tego celu oprogramowanie ma wspomagać lekarzy w rozpoznawaniu symptomów zarażenia koronawirusem COVID-19. Zespół Infervision ma już w swoim portfolio modele, które świetnie wykrywają zapalenia płuc (z podziałem na różne przyczyny tej choroby) oraz inne zakażenia dróg oddechowych. Bazując na własnym doświadczeniu oraz danych zgromadzonych przez lekarzy z Wuhan, udało się wytworzyć model, który jest wyspecjalizowany w rozpoznawaniu zarażenia koronawirusem. Naukowcy wprowadzili do bazy AI informacje, z których ta wyłuskała charakterystyczne wzorce. Wykorzystując je w kolejnych przypadkach, jest w stanie z wysoką dokładnością określić, czy konkretny pacjent cierpi z powodu COVID-19.

2000 zapisów z tomografu komputerowego

Naukowcy wykorzystali aż 2000 zapisów z badań tomografem komputerowym. Za pomocą tego urządzenia, lekarze sprawdzali zmiany, które zachodziły w płucach u osób chorujących z powodu koronawirusa. Infervision wspomagał się frameworkiem NVIDIA Clara, który jest dedykowany rozwiązaniom medycznym. Do wytworzenia dokładnego modelu wykorzystano również karty graficzne NVIDIA T4. W tym momencie, oprogramowanie Infervision jest obecne już w 34 szpitalach w Chinach i za jego pomocą udało się przebadać 32 000 pacjentów z podejrzeniem zarażenia koronawirusem COVID-19.

Dlaczego to osiągnięcie Infervision jest tak ważne dla zamieszania związanego z koronawirusem? Sprawne zarządzanie kryzysem epidemiologicznym wymaga od lekarzy szybkiego oddzielenia pacjentów zarażonych koronawirusem COVID-19 od innych. Nieefektywność w tym procesie może spowodować, że chorzy z powodu COVID-19 będą zarażać innych pacjentów, którzy mają podobne symptomy, jednak przyczyna ich dolegliwości jest zupełnie inna. Nie jest tajemnicą fakt, iż szpitale są jednymi z bardziej niebezpiecznych miejsc, jeżeli chodzi o możliwość zarażenia się - nie tylko najgłośniejszym ostatnio drobnoustrojem.

Koronawirus COVID-19 jest nie tylko niebezpiecznym drobnoustrojem, ale również ogromnym wyzwaniem epidemiologicznym. Ze względu na globalizację, trudno jest utrzymać go w jednym miejscu. Problemem jest również rozpoznawanie zarażenia koronawirusem oraz niedopuszczanie do zarażania niedotykniętej koronawirusem populacji w placówkach opieki medycznej. Takie rozwiązania jak AI Infervision to ogromna pomoc dla zaangażowanych w walkę lekarzy.

