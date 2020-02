Darmowe gry od Epic: Kingdom Come: Deliverance i Assassin's Creed: Syndicate

W Epic Games Store możesz zgarnąć świetną grę RPG [Kingdom Come: Deliverance” całkiem za darmo. Gdy ta promocja się zakończy, w na jej miejsce wskoczy wiktoriańska skradanka „Assassin's Creed: Syndicate”.

Do 20 lutego: „Kingdom Come: Deliverance”

„Kingdom Come: Deliverance” jest dostępna za darmo do 20 lutego do godziny 17:00, a wszystkie dodatki DLC do niej zostały przecenione nawet o 75 proc. By przypisać ją do swojego konta, musisz się na nie zalogować i „odebrać” darmową grę na stronie promocji.

Naprawdę warto! „Kingdom Come: Deliverance” to gra RPG z 2018 roku (właśnie obchodzi drugie urodziny), osadzona w otwartym świecie w czasach Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Akcja dzieje się na terenie dzisiejszych południowych Czech z zachowaniem realizmu historycznego.

Gra urzeka ciekawą historią syna kowala, który został wciągnięty w wojnę domową. Twoim zadaniem jest pomścić śmierć rodziny, ale to ty decydujesz, jak do tego podejdziesz. Możesz kraść, uwodzić, przekupywać, chować się w cieniu, wyjść na otwarte pole bitwy albo rozwiązywać konflikty bez rozewu krwi.

Twoje akcje zmieniają zachowanie innych postaci, więc żadne dwie historie nie będą takie same. Nie ma tu jednego słusznego rozwiązania. Między innymi dzięki temu „Kingdom Come: Deliverance” zyskała grono wiernych fanów. Gra jest dostępna po angielsku i z polskimi napisami.

Od 20 lutego: „Assassin's Creed: Syndicate”

Między 20 i 27 lutego będzie możliwość przypisania do konta Epic Games kolejnej gry. „Assassin's Creed: Syndicate” to część dobrze znanej serii, wydana w 2015 roku (czyli przed krytykowanym „Origins”, co zalicza ją do tej lepszej części serii).

„Assassin's Creed: Syndicate” to dobre połączenie parkouru, którego nie powstydzi się żadna platformówka, skradania się w cieniach i walki z wieloma przeciwnikami. Ta część została osadzona w wiktoriańskim Londynie, przez co momentami zalatuje Lovecraftem.

