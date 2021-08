Cudo z AliExpress: Xiaomi IMILAB V1 rozpozna dywan i sam się opróżni

Na pewno znasz produkty Xiaomi, ale możesz nie widzieć o istnieniu marki IMILAB. To nakierowana na bezpieczeństwo i ekologię firma, należąca do Xiaomi. IMILAB dostarcza 90% kamer do monitoringu, sprzedawanych przez Xiaomi, a teraz wchodzi na rynek automatycznych odkurzaczy.

iRobot, Xiaomi i Roborock odniosły spory sukces na rynku robotów sprzątających. IMILAB to kolejna marka, która ma nam kojarzyć się z wygodą i lekkim życiem. IMILAB V1 to doskonały wybór jako pierwszy automatyczny odkurzacz w Twoim domu.

Marka IMILAB zdobyła zaufanie klientów dzięki inteligentnym urządzeniom zabezpieczającym domy i mieszkania. Firma powstała w 2014 roku, a na liście jej założycieli jest między innymi Microsoft, Samsung, Acer czy IBM. Produkty IMILAB są dostępne w ponad 30 krajach, aktywnie korzysta z nich ponad 15 mln osób. Aplikacja została zainstalowana na ponad 3 milionach telefonów i każdego dnia jest uruchamiana na 300 tysiącach z nich.

IMILAB ma jednak większe ambicje. Marka ma być nie tylko w czołówce zabezpieczeń i monitoringu. Przez prowadzenie badań i rozwijanie produktów IMILAB zamierza zabłysnąć także wśród producentów najlepszych inteligentnych urządzeń dla domu. Dzięki nim nasze domy będą zawsze połączone, a kontrolowanie przestrzeni do życia nie będzie wymagało żadnego wysiłku. Wygoda stoi na pierwszym miejscu.

Odzyskaj swój czas

IMILAB V1 ma stację dokującą, która pozwala opróżnić pojemnik na sprzątnięte odpady i kurz. Opróżnianie działa automatycznie, gdy tylko pojemnik odkurzacza będzie pełny. Ty nie musisz robić absolutnie nic.

Wszystkie brudy zostaną zebrane w wymiennym, jednorazowym worku. Wyrzucenie go jest znacznie łatwiejsze niż częste czyszczenie pojemnika odkurzacza. Wymiana worka IMILAB V1 będzie potrzebna nawet raz na kilka miesięcy.

IMILAB V1 jest przyjazny dla dywanów

IMILAB V1 jest w stanie rozpoznawać różne typy powierzchni, a jego oprogramowanie dopasuje strategię sprzątania. Na puszystych dywanach z grubym włosiem odkurzacz zwiększy moc ssania, by lepiej zbierać brud. Z kolei podczas ścierania podłogi na mokro z użyciem wbudowanego mopa może na dywany w ogóle nie wjeżdżać.

Nie musisz dotykać brudnego pojemnika

Obsługa odkurzacza IMILAB V1 nie wymaga kontaktu fizycznego. V1 opróżnia swój zbiornik w stacji dokującej, gdy tylko uzna to za stosowne. Zamiast opróżniać pojemnik raz na kilka dni, możesz wymienić worek raz na kilka tygodni. Poza tym odkurzacz nie wymaga żadnego wysiłku.

Inteligentne planowanie i pełna kontrola

Oprogramowanie IMILAB V1 zostało wyposażone w mechanizm Imprint Smart Mapping. Dzięki temu V1 podczas sprzątania odróżnia kuchnię od salonu. Możesz zdecydować, kiedy i gdzie odkurzacz będzie pracował. Ponadto V1 nawiguje po mieszkaniu liniami i szuka ekonomicznej ścieżki po pomieszczeniach.

IMILAB V1 będzie dostępny w globalnej sprzedaży na platformie AliExpress, w Mi Direct Store. Od 10 sierpnia do 9 września można kupić ten odkurzacz w niższej cenie: 399,99 dolarów netto lub 483,88 dolarów z podatkiem VAT. Warto jednak wstrzymać się z zakupem do 23 sierpnia. Tego dnia odkurzacz będzie kosztował 449 dolarów z VAT! Będą też inne promocje, które warto sprawdzić!

