Nowy odkurzacz Xiaomi już na AliExpress. Mamy dla Was kody rabatowe

Nowy Xiaomi VIOMI SE to niedrogi robot odkurzający z LDS (laserowym czujnikiem odległości). Już można go kupić na AliExpress z wysyłką z europejskich magazynów i 5-letnią gwarancją.

W oficjalnym sklepie na platformie AliExpress debiutuje odświeżony model odkurzacza Xiaomi VIOMI SE. Można go zgarnąć w świetnej promocji w ramach Letniej Wyprzedaży. Szkoda przegapić taką okazję.

1058,90 zł z kodem OBLEDNE10 – 974 zł! (kod działa w dniach 21-25.06.2021) Kup Xiaomi VIOMI SE w oficjalnym sklepie na AliExpress już odz kodem OBLEDNE10 – 974 zł! (kod działa w dniach 21-25.06.2021)



Nowy Xiaomi VIOMI SE został przygotowany do radzenia sobie z przeróżnymi śmieciami, które mogą wylądować na podłodze. Odświeżony model ma akumulator 3200 mAh, wyprodukowany przez Samsunga, który wystarczy na posprzątanie nawet 200 metrów kwadratowych (2 godziny pracy). W razie potrzeby odkurzacz może wrócić do stacji dokującej, naładować akumulator i kontynuować sprzątanie. Poprawiony system nawigacji LDS składa się z 12 sensorów. Pojemnik na sprzątnięte śmieci ma pojemność aż 500 ml. Siła ssania odkurzacza wynosi 2200 Pa, a szczotki obracają się z prędkością 15 tysięcy obrotów na minutę.

Xiaomi VIOMI SE to nie tylko odkurzacz. To także samojezdny mop. W nowej wersji wykorzystany został system Y-Mopping 2.0, który jakością mycia dorównuje odkurzaczom kosztującym znacznie więcej. Pojemnik na wodę ma 200 ml.

Oprogramowanie również zostało poprawione. Obsługuje oczywiście wiele języków menu, ponadto odkurzacz lepiej od poprzednika radzi sobie ze złożonymi mapami otoczenia. Sztuczna inteligencja wyznaczająca ścieżkę poruszania się pozwala przyspieszyć sprzątanie nawet o 30%. Nie zabrakło możliwości ustawienia różnych mocy ssania w różnych strefach mieszkania. Xiaomi VIOMI SE można połączyć z asystentką Amazon Alexa oraz aplikacją Xiaomi Mi Home.

Xiaomi poleca odkurzacz VIOMI SE osobom, które mają zwierzęta gubiące sierść, małe dzieci, a także osobom starszym i niepełnosprawnym, które mają problem z codziennym sprzątaniem. Z drugiej strony można potraktować Xiaomi VIOMI SE jako tańszą alternatywę dla takich modeli, jak Roborock S5 Max, 360 S7 czy Xiaomi Mi Robot. Lokalny serwis to kolejny argument za wyborem marki VIOMI.

Xiaomi VIOMI SE jest dostępny od 21 czerwca. Jeśli kupisz go między 21 i 25 czerwca, zapłacisz tylko 1058,90 zł i otrzymasz odkurzacz w czasie między 2 i 7 dni. Jeśli kupisz odkurzacz Xiaomi VIOMI SE między 21 i 23 czerwca, masz szansę dostać zapasowy mop lub filtr HEPA. Taki prezent czeka na 360 losowo wybranych nabywców.

Marka Xiaomi VIOMI współpracuje z ponad 20 lokalnymi dystrybutorami w Polsce, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. To marka łącząca przystępne ceny porządnych produktów z łatwym dostępem do części zamiennych i serwisu w krajach Europy. Wysyłka zajmuje 24 godziny, a towary jadą do Polski z magazynów w Polsce i Niemczech. Mamy też dostęp do serwisu w Polsce, wsparcia technicznego (zlokalizowane w Niemczech) i możliwość wymiany produktu na nowy, jeśli naprawa nie będzie możliwa z winy producenta. Jest tylko jeden warunek – trzeba korzystać z oficjalnego sklepu Xiaomi VIOMI na platformie AliExpress.

Partnerem materiału jest Xiaomi VIOMI

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi VOMI / AliExpress

Źródło tekstu: Xiaomi VOMI