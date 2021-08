Wygodna praca i nauka z AliExpress - sprawdź te okazje!

Czas na powrót do szkoły i czas na zoptymalizowanie pracy przy biurku. Zobacz jakie promocje z tej okazji przygotował dla Ciebie AliExpress.

AliExpress to kopalnia promocji

W dniach od 23 do 27 sierpnia na AliExpress trwa olbrzymia wyprzedaż w ramach End of Season Sale. Na dole artykułu znajdziesz komplet kodów obniżających ceny produktów oraz linki do pełnej listy asortymentu objętego promocją. Rabaty sięgają kilkudziesięciu procent, są specjalne kupony dla mieszkańców Polski i darmowa wysyłka. A teraz czas na kolejną tematyczną "polecajkę", czyli produkty usprawniające naukę, pracę... i mały bonus na końcu :-).

Baseus Computer Light Desk Lamp — rozjaśnij biurko

cena od 110,28 zł

Wygodna i bezpieczna dla wzroku praca przy komputerze wymaga odpowiedniego doświetlenia przestrzeni roboczej. W ciasnych wnętrzach nie zawsze przy tym mamy odpowiednie źródło zasilania, jak i miejsce na biurku, by tego dokonać. Rozwiązaniem może okazać się specjalna belka oświetleniowa o asymetrycznej konstrukcji — emituje ona światło na biurko, ale już nie na ekran monitora.

Belkę zaczepiamy na górze monitora, a zasilanie realizowane jest przez złącze USB — możesz do tego wykorzystać wolny port komputera, hub w monitorze, ładowarkę do telefonu czy nawet powerbank. Na belce znajdziesz włącznik, regulację jasności, jak i przycisk zmiany temperatury barwowej światła. W przypadku tego ostatniego masz do wyboru ciepłe światło 2800K, nieco chłodniejsze 4000K i optymalne dla fotografii, neutralne 5500K. Niezależnie od trybu i jasności, propozycja Baseusa ogranicza emisję światła niebieskiego, jak i odporna jest na migotanie.

Baseus LED Clip Table Lamp - źródło światła dopasowane do Ciebie

cena od 49,91 zł

Ten zgrabny gadżet uchroni Cię i bliskich od problemów z nieodpowiednio doświetlonym miejscem do nauki czy pracy. Waży zaledwie 62 gramy, a w zależności od trybu oferuje przyjemnie dla oczu oświetlenie 4000K przez 5 do nawet 24 godzin na pojedynczym ładowaniu. Nie ma tutaj żadnego przekombinowania — prosty klips, elastyczne ramię i okrągła płytka z diodami LED. Włącznik / przycisk regulacji jasności znajdziesz na samym zacisku, z nim też zintegrowane jest złącze ładowania microUSB — wystarczą 2 godziny, by lampkę naładować od zera do pełna.

Baseus Adjustable Laptop Stand — wyższy poziom ergonomii przy pracy na laptopie

cena od 117,74 zł

Komputery przenośne zrewolucjonizowały pracę mobilną, im jednak sprzęt staje się mniejszy, tym trudniej o właściwą ergonomię. Mowa tutaj przede wszystkim o nadwerężaniu szyjnego odcinka kręgosłupa z racji na zbyt niskie ulokowanie wyświetlacza komputera. Do długiej i przy tym wygodnej pracy warto zastosować specjalne podstawki, takie jak ta Baeusa, z regulowanym kątem nachylenia (10, 15, 20, 25 i 30 stopni). Podstawka po złożeniu na płasko (magnetyczny zatrzask) zmieści się przy tym w większości toreb na laptopy, wraz z samym komputerem. Jej uniwersalny rozmiar (wielkość kartki A4), sprawdzi się też do czytania książek czy wygodnego umiejscowienia tabletu.

XP Pen Deco Fun Graphic Tablet — dla kreatywnych

cena od 116,70 zł

XP Pem Deco Fun to seria tabletów graficznych o szerokościach od 182,4 mm (XS), przez 210,5 mm (S), po 315 mm (L). Niezależnie od wybranego wariantu, tablety oferują rozpoznawanie 8192 poziomów nacisku rysika, rozdzielczość 5080 LPI, odświeżanie 220 razy na sekundę i czułość na przesuwanie rysika już 10 mm nad powierzchnią roboczą.

Zastosowany rysik jest przy tym lekki i działa bez dodatkowych baterii dzięki analizie zmian w polu elektromagnetycznym nad tabletem. W zestawie otrzymujesz 10 zapasowych końcówek rysika, przewód USB-C do podłączenia tabletu i niewielkie narzędzie do wymiany rysików. Tablety występują w 4 wariantach kolorystycznych i cenach od 116,70 zł (SX), przez 176,83 zł (S), po 217,88 zł za największy z tabletów (L). W chwili publikacji tego tekstu wciąż można było zamówić opisany sprzęt z bezpłatną wysyłką z Francji.

ALLDOCUBE iPlay 40 Pro — wygodny tablet dla całej rodziny

cena od 1183,95 zł

Chociaż boom na tablety mamy już za sobą, wciąż odgrywają one wielką rolę w edukacji — szczególnie tej zdalnej. Zamiast dodatkowego komputera do zdalnych lekcji, z powodzeniem wystarczyć może 10,4-calowy tablet. ALLDOCUBE iPlay 40 Pro oferuje przy tym aż 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, magnezową obudowę, system 4 głośników, masywną baterię 6200 mAh czy nawet dwa gniazda kart SIM z obsługą LTE.

Nie zabrakło rzecz jasna obsługi WiFi 802.11ac, jest Bluetooth 5.0, tylny aparat 8 Mpix z autofocusem i przednia kamerka 5 Mpix, doskonała do wideokonferencji. Sprzęt pracuje pod kontrolą Androida 11, a za jego wydajnością stoi chipset UnisocTiger T618 z dwoma rdzeniami ARM A75, sześcioma rdzeniami ARM A55 i grafiką Mali G52 3EE. Rzecz jasna ten producent nie ma żadnych blokad ze strony USA i jego tablet oferuje pełnię dobrodziejstw sklepu z aplikacjami Google'a.

Baseus 100W Power Bank 20000mAh - mobilne źródło zasilania dla najbardziej wymagających

306,60 zł 490,92 zł



Najnowszy powerbank marki Baseus ma 2 porty USB-A o mocy wyjściowej do 30 W i dodatkowo 2 porty USB-C o mocy aż do 100 W! To wystarczy, by ładować nawet wymagające laptopy, konsole przenośne, akumulatory do dronów i oczywiście topowe smartfony. Powerbank Baseusa nie tylko daje ogrom energii, ale też ekstremalnie szybko się ładuje — przy zastosowaniu ładowarki 65W wystarczy zaledwie 90 minut, by naładować go od zera do pełna. Ale i jeśli masz wolniejszą ładowarkę 30W, wynik 180 minut nie powinien Cię zawieść. Kolejnym atutem jest smukły design (18 mm grubości), 490 gramów masy (jak na 20000 mAh to niedużo) i czytelny wyświetlacz prezentujący aktualne parametry ładowania oraz pozostały czas pracy powerbenka. Jeśli nie stać Cię na kompromisy, to sprzęt zdecydowanie dla Ciebie.

TOPK I1006P— mocny powerbank za niewielkie pieniądze

68,35 zł 142,40 zł

Na AliExpress nie brakuje porządnych powerbanków, nie zawsze jednak są z darmową wysyłką z polskich magazynów i przez to ich finalna cena rośnie. TOPK I1006P to jeden z pozytywnych wyjątków — już za mniej niż 70 zł dostaniecie sprzęt o pojemności 10000 mAh, wspierający Power Delivery i QuickCharge 3.0, uzbrojony w czytelny wyświetlacz oraz w szybkie ładowanie zwrotne (18 W, PowerDelivery). To ostatnie sprawia, że do naładowania powerbenka od zera do pełna potrzeba mniej niż 4 godzin.

Sprzęt chroniony jest przez szereg mechanizmów zabezpieczających przed przegrzaniem czy przeładowaniem, a jego metalowa obudowa zapewnia długą trwałość. W podlinkowanej ofercie domyślnie wybrany jest tańszy wariant powerbenka, za 56,28 zł (10 W), w naszym odczuciu warto jednak dopłacić do wyższego wariantu (miniaturki od 4. do 6.).

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 — legenda w nowych szatach

cena od 2011,59 zł

Poznaj najnowszy model hulajnogi elektrycznej ze stajni Xiaomi - Mi Electric Scooter 3, w którym producent zwiększył maksymalną chwilową moc silnika z 500 do 600 W, bez redukcji maksymalnego dystansu — ten wynosi 30 km. Większą moc pozwoli bez trudu pokonywać wzniesienia do 16 stopni. Do tego dostajemy nowy układ hamulcowy (tarczowy, podwójny zacisk), a także udoskonalony mechanizm składania hulajnogi na czas transportu.

Hulajnoga ma programowe ograniczenie prędkości do 25 km/h, ale majsterkowicze zapewne szybko znajdą sposób na wyciągnięcie 30 czy 35 km/h — pamiętajcie przy tym o prawnych ograniczeniach i włączeniu trybu miejskiego, gdy ruszycie w miasto. Nie czekając na zapełnienie polskich magazynów, sprzęt możecie zamówić już teraz na AliExpress z darmową dostawą z Czech.

AliExpress — zgarnij kupony promocyjne

Od 23 sierpnia (od 9:00 czasu polskiego) obowiązują na AliExpress limitowane kody promocyjne. Wartości rabatów podane są w dolarach, a znaczna część z kodów przygotowana została specjalnie z myślą o polskich klientach.

Specjalne kody rabatowe AliExpress Kod Wartość Min. zakup Uwagi ZWROT28 $3 $28 Obowiązuje na wszystkie produkty - limitowana pula, kto pierwszy, ten lepszy ALISIERPIEN46 $6 $46 PLPOWRACA5 $5 $40 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko w 3-7 dniowej dostawie, limit 3 kodów na użytkownika PLPOWRACA8 $8 $60 PLSPADEK10 $10 $80 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko dostawy z europejskich magazynów, limit 3 kodów na użytkownika PLSPADEK18 $18 $150 PLSPADEK25 $25 $200 PLSPADEK30 $30 $300



Aby ułatwić poruszanie się po wszystkich planowanych promocjach, AliExpress przygotował stronę z przewodnikiem, w którym znajdziecie też limitowane akcje startujące w kolejnych dniach wydarzenia. Dla osób, którym zależy na szybkiej dostawie sprzętów, przygotowana została natomiast strona gromadząca promocyjne produkty z dostawą w czasie 3-7 dni.

Godna uwagi jest też promocja 3 dolarów zniżki na każde wydane 30 dolarów — jej strefę znajdziesz pod tym adresem. Jeśli zaś szukasz inspiracji i chcesz przejrzeć produkty, w których można zastosować kupony, warto zajrzeć do Centrum Kuponów.

Wielka wyprzedaż AliExpress z okazji End of Season Sale

Opisane wyżej kody to część większego wydarzenia zorganizowanego przez AliExpress. Od 23 sierpnia użytkownicy platformy skorzystać mogą wraz z nimi też z ogromnej oferty wyprzedażowej — kody + rabat od AliExpressu to szansa na potężny upust. AliExpress obniżył nawet o kilkadziesiąt procent ceny setek produktów, a pełną listę promocji znajdziesz w linku poniżej:



Partnerem cyklu artykułów jest AliExpress

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AliExpress, Unsplash