Tanie kamery do monitoringu? AliExpress ma je na wyprzedaży

Kamera do monitoringu za grosze? Dzięki YI, marki z ekosystemu Xiaomi to wreszcie możliwe. Poznaj najciekawsze kamery dostępne na wielkiej wyprzedaży AliExpress z okazji End of Season i obniż ich cenę dodatkowo kuponami przygotowanymi wyłącznie dla mieszkańców Polski.

Spiesz się, trwa wielka wyprzedaż na AliExpress

W dniach od 23 do 27 sierpnia na AliExpress trwa olbrzymia wyprzedaż w ramach End of Season Sale. Na dole artykułu znajdziesz komplet kodów obniżających ceny produktów oraz linki do pełnej listy asortymentu objętego promocją. Rabaty sięgają kilkudziesięciu procent, są specjalne kupony dla mieszkańców Polski i darmowa wysyłka.

UWAGA: Jeśli nie widzisz linków do promocji, wyłącz adblock.

W poniższym zestawieniu, przygotowanym we współpracy z AliExpress, mamy dla Was listę promocji na kamery do monitoringu — zarówno te do obserwacji pomieszczeń, jak i odporne na warunki atmosferyczne:

YI 1080p Home Camera — niska cena, wielkie możliwości

117,69 zł 490,34 zł

Zwiększenie bezpieczeństwa w domu nie musi być drogie — YI 1080p Home camera to wydatek zaledwie 117,69 zł z darmową wysyłką z Hiszpanii (dostawa w ciągu 7 dni). Maleńka kamera może przy tym wykryć płacz dziecka, automatycznie rozpoznaje ludzi przed swoim obiektywem, nagrywa w FullHD i oferuje przechowywanie nagrań zarówno na karcie microSD, jak i w opcjonalnej chmurze YI.

Jest też tryb nocny wykorzystujący podczerwień czy dwukierunkowe audio — kamera ma zarówno głośnik, jak i mikrofon, możesz więc rozmawiać z bliskimi z użyciem swojego telefonu i kamerki.

YI Wifi Doorbell Camera — monitoring w dzwonku do drzwi

401,30 zł 612,93



O ile umieszczenie kamery wewnątrz mieszkania nie zawsze jest potrzebne, o tyle już kamera ukryta w dzwonku do drzwi może okazać się świetnym pomysłem. Za sprawą rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, dzwonek rozpoznaje zmiany światła czy przelatujące owady i nie zawraca Ci nimi głowy.

Możesz też zapisać twarze domowników tak, by powiadomienia na telefon przychodziły jedynie, gdy za drzwiami pojawi się ktoś obcy. Nie zabrakło funkcji domofonu, tym sposobem da się np. zdalnie przekazać kurierowi, by zostawił paczkę u sąsiada czy pod drzwiami.

YI Dome Guard Camera — bezpieczeństwo na pełnych obrotach

144,44 zł 539,37 zł

Wygląda trochę jak zabawka, tymczasem czai się za nią ogrom technologii. YI Dome Guard obraca się w zakresie 355 stopni w poziomie i 84 stopni w pionie, dając w połączeniu z szerokim polem widzenia 100% monitoring pomieszczenia, w którym stoi.

Możesz ją podłączyć do domowej sieci za pomocą Wi-Fi, jak i oprzeć jej działanie na przewodzie Ethernet. Jeśli nie znajdziesz dla niej dogodnego miejsca w centrum pomieszczenia, zaczepisz ją bez trudu pod sufitem.

YI Dome U Pro Security Camera — nowoczesny design i pełna obrotowość

208,71 zł 490,34 zł



Jeśli szukasz do swojego domu sprzętu, który nie będzie straszył designem i niepotrzebnie stresował otoczenia, YI Dome U Pro może okazać się doskonałym wyborem. To bardzo nowoczesna kamera z obrotem 340 stopni wokół własnej osi oraz 90 stopni w płaszczyźnie pionowej.

Jak przystało na XXI wiek, kamera za pomocą AI rozpoznaje twarze domowników, by unikać zawracania Ci głowy fałszywymi alarmami. Ma też dwukierunkowe nagrywanie dźwięku, więc możesz porozmawiać zdalnie z bliskimi czy pozaczepiać pupila. Z fajnych bajerów znajdziecie tryb time-lapse, automatyczne monitorowanie całego pomieszczenia, oparte na podczerwieni nocne widzenie czy tryb prywatny, usypiający monitoring w ważnych dla Was momentach — wystarczy nacisnąć klapkę na górze kamery.

YI Kami — bezprzewodowa kamera do monitoringu na zewnątrz budynków

217,52 zł 494,83 zł

Świetna cena i darmowa dostawa — może to już czas na zadbanie o bezpieczeństwo swoje i bliskich? Ta wodoszczelna (IP65) kamera zewnętrzna do bezprzewodowego monitoringu pochodzi z cenionego ekosystemu urządzeń Xiaomi.

Jest odporna na zmiany temperatury, oferuje szeroki kąt widzenia (140 stopni), wysoką jakość nagrań (FullHD), czujnik ruchu, tryb nocny czy nawet wsparcie dla asystenta głosowego Alexa. 4 baterie AA pozwalają na nawet 6 miesięcy pracy, a obsługa kart microSD zapewnia rejestrowanie obrazu, nawet gdy sieć Wi-Fi ulegnie awarii.

Techage Security Camera — monitoring dużych obiektów z nagrywarką

cena od 732,93 zł

Jeśli Twoje wymagania dotyczące bezpieczeństwa wykraczają daleko poza monitoring małego mieszkania i potrzebujesz całego systemu kamer, godne uwagi są zestawy Techage, zawierające od 2 do 8 kamer i stacjonarną nagrywarkę. Cena podana w opisie dotyczy zestawu z 4 kamerami i nagrywarki bez dysku twardego. Ten ostatni naszym zdaniem warto kupić u jednego z lokalnych dostawców.

Wysyłka realizowana jest z bezpłatnie z Czech, więc nie należy obawiać się dodatkowego opodatkowania, ani długiego czekania na dostawę. Same kamery oferują matryce 5 Mpix, są wodoodporne (IP66), mają dwukierunkową komunikację głosową, a system monitoringu wysyła alerty na e-mail czy pozwala na zdalny podgląd na urządzeniach mobilnych. Komunikacja z kamerami realizowana jest przewodowo, za pośrednictwem złączy Ethernet.

AliExpress — zgarnij kupony promocyjne

Od 23 sierpnia (od 9:00 czasu polskiego) obowiązują na AliExpress limitowane kody promocyjne. Wartości rabatów podane są w dolarach, a znaczna część z kodów przygotowana została specjalnie z myślą o polskich klientach.

Specjalne kody rabatowe AliExpress Kod Wartość Min. zakup Uwagi ZWROT28 $3 $28 Obowiązuje na wszystkie produkty - limitowana pula, kto pierwszy, ten lepszy ALISIERPIEN46 $6 $46 PLPOWRACA5 $5 $40 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko w 3-7 dniowej dostawie, limit 3 kodów na użytkownika PLPOWRACA8 $8 $60 PLSPADEK10 $10 $80 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko dostawy z europejskich magazynów, limit 3 kodów na użytkownika PLSPADEK18 $18 $150 PLSPADEK25 $25 $200 PLSPADEK30 $30 $300



Aby ułatwić poruszanie się po wszystkich planowanych promocjach, AliExpress przygotował stronę z przewodnikiem, w którym znajdziecie też limitowane akcje startujące w kolejnych dniach wydarzenia. Dla osób, którym zależy na szybkiej dostawie sprzętów, przygotowana została natomiast strona gromadząca promocyjne produkty z dostawą w czasie 3-7 dni.

Godna uwagi jest też promocja 3 dolarów zniżki na każde wydane 30 dolarów — jej strefę znajdziesz pod tym adresem. Jeśli zaś szukasz inspiracji i chcesz przejrzeć produkty, w których można zastosować kupony, warto zajrzeć do Centrum Kuponów.

Wielka wyprzedaż AliExpress z okazji End of Season Sale

Opisane wyżej kody to część większego wydarzenia zorganizowanego przez AliExpress. Od 23 sierpnia użytkownicy platformy skorzystać mogą wraz z nimi też z ogromnej oferty wyprzedażowej — kody + rabat od AliExpressu to szansa na potężny upust. AliExpress obniżył nawet o kilkadziesiąt procent ceny setek produktów, a pełną listę promocji znajdziesz w linku poniżej:



