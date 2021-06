Szczoteczka Oclean X Pro będzie tania jak nigdy na letniej wyprzedaży AliExpress 618

Letnia wyprzedaż AliExpress 618 to największe przeceny najpopularniejszych marek. Wśród nich jest Oclean – marka należąca do Xiaomi, pod którą sprzedawana jest fenomenalna smart-szczoteczka soniczna Oclean X Pro Elite. To niebywale popularny produkt i wcale mnie to nie dziwi. Sama oszalałam na jego punkcie.

Dlaczego warto skorzystać z promocji na Oclean X Pro Elite? Wystarczy, że przypomnisz sobie moją recenzję tej szczoteczki. Używam jej do tej pory i jest kilka powodów, dla których nie zamienię jej na inną. Do tego, od pierwszego uruchomienia w marcu ładowałam ją tylko dwa razy. Jest to też produkt polecany przez dentystów w różnych krajach, z którego zadowolone są tysiące osób. I wreszcie: jeśli kupisz szczoteczkę Oclean X Pro Elite na tej wyprzedaży, dostaniesz coś gratis.

Cicha i potężna



Cicha i potężna

Hałas to podstawowy problem elektrycznych szczoteczek do zębów. Nikt nie chce obudzić sąsiadów porannym myciem zębów. Inteligentna szczoteczka soniczna Oclean X Pro Elite jest cichsza niż wielu konkurentów. Producent zastosował tu autorski system tłumienia dźwięku, dzięki czemu podczas pracy jej głośność nie przekracza 45 dB. To poziom zbliżony do szeptu albo pracującej lodówki. Co ważne, wyciszenie nie zmniejsza mocy czyszczącej.

Oclean X Pro Elite ma przewagę and konkurencją także, gdy chodzi o czyszczenie. Szczoteczka używa bezszczotkowego silnika (maglev), pracującego z prędkością 42 tysięcy obrotów na minutę. Końcówki do niej mają gęste, miękkie włosie DuPont Diamond, pracujące w zakresie do 6 mm. To wszystko sprawia, że możesz zapomnieć o kamieniu, a z czasem zęby będą nieco bielsze, nawet jeśli zaczynasz każdy dzień od kawy tak jak ja.

Kolejna zaleta Oclean X Pro Elite to dizajn. Szczoteczka wygląda elegancko i nowocześnie, a dotykowy, kolorowy ekran zapewnia wygodną obsługę. W zestawie z Oclean X Pro Elite był także magnetyczny uchwyt, który można zamontować w dowolnym miejscu łazienki i tam „odwieszać” szczoteczkę po użyciu. Podniesiona włącza się automatycznie, więc można od razu przystąpić do mycia zębów. Całość jest wodoodporna, co potwierdza certyfikat IPX7.

Wspomniałam już, że od wyjęcia szczoteczki z pudełka ładowałam ją dopiero dwa razy. Co ciekawe, można ją naładować na dowolnej ładowarce indukcyjnej, co zajmuje tylko 3,5 godziny. Na ładowarce dołączonej do szczoteczki na co dzień ładuję telefon.

Jest też aplikacja i ocena mycia zębów

Oclean X Pro Elite dopilnuje, żeby każdy ząb był dokładnie umyty. Szczoteczka ma oczywiście sensory położenia, a Oclean opracował algorytm wykrywania, która część uzębienia jest aktualnie myta. Jama ustna została podzielona na 8 stref. Po każdym myciu na ekranie szczoteczki mogę zobaczyć podsumowanie oraz dowiedzieć się, czy któraś strefa wymaga więcej uwagi. W aplikacji Oclean zaś mogę śledzić trendy długoterminowe i na tej podstawie doskonalić higieniczne przyzwyczajenia. Tam też opracowałam swój własny plan mycia zębów, łącząc delikatny masaż z intensywnym wybielaniem.

Letnia wyprzedaż AliExpress 618 – warunki

Letnia wyprzedaż trwa od 21 do 25 czerwca. Cena szczoteczki Oclean X Pro Elite to $51,99 (35% taniej niż zwykle).

Dostępne bonusy:

Za największe zamówienie: Dreame Bot L10 Pro Robot Vacuum Cleaner

Dla pierwszych 100 kupujących: darmowy zestaw dwóch końcówek do szczoteczki

Codziennie dla dwóch losowo wybranych osób: irygator Oclean W1

Codziennie dla pięciu losowo wybranych osób: sterylizator Oclean S1

