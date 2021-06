Redkey F10 - gorąca wyprzedaż bezprzewodowego odkurzacza

Na wysoce konkurencyjnym rynku odkurzaczy, marka Redkey jest jedną z tych, która przykuła uwagę konsumentów. Firma została rozpoznawalność dzięki swojej filozofii tworzenia urządzeń wysokie jakości, które przy okazji są przyjazne konsumentom. Dzięki ciągłym wysiłkom wiele odkurzaczy Redkey zdobyło uznanie w branży w kluczowych obszarach technologii procesowej, jakości produktu i wydajności produktu.

Bezprzewodowy, składany i ręczny odkurzacz Redkeye F10 miał swoją premierę 8 czerwca w serwisach Aliexpress oraz eBay. Już pierwszego dnia cieszył się ogromną popularnością i wskoczył na najwyższe miejsce pod względem popularności w swojej kategorii. Użytkownicy chwalili przede wszystkich techniczne innowacje, wprowadzone w tym modeli oraz wygodny mechanizm składania, który pozwala na łatwe czyszczenie w rogach i kątach, co łagodzi obciążenia fizyczne.

Ręczny, bezprzewodowy, składany odkurzacz Redkey F10 ma funkcję składania, która ułatwia czyszczenie narożników, takich jak spód łóżka, sofy czy też stołu. Wymienny akumulator o dużej pojemności poprawia żywotność, a możliwość wymieniania go daje również gwarancję długotrwałego użytkowania z dala od ładowarki. Redkey F10 ma czujnik kurzu, który automatycznie przełącza siłę ssania w zależności od ilości kurzu i wielkości cząstek, oszczędzając tym samym energię i oszczędzając nam wysiłku. Ta inteligentna konstrukcja nie tylko poprawia skuteczność czyszczenia, ale także sprawia, że dystrybucja energii jest bardziej racjonalna i przyjazna dla środowiska, poprawiając trwałość i wydłużając żywotność akumulatora.

Oczywiście sama technologia składania nie wystarczy, aby uwolnić Cię od nadmiernego wysiłku. Aby poprawić wydajność odkurzacza, Redkey F10 ma doskonałą moc ssania 23 000 Pa, silnik o mocy 400 W i skuteczność wychwytywania kurzu na poziomie ponad 95%. Z łatwością odkurza kurz z dywanów, podłóg i narożników.

Jeśli chodzi o system filtracji, to ręczny, bezprzewodowy, składany odkurzacz Redkey F10 znacznie redukuje ilość mikroskopijnego kurzu w wylocie powietrza. To zasługa 3 warstw filtracji, w tym podwójnej filtracji HEPA, które pozwalają uniknąć wtórnego zanieczyszczenia. Korzystanie z odkurzacza całkowicie eliminuje obawy użytkownika o szkodliwy wpływ kurzu na zdrowie. Ponadto Redkey F10 oferuje wymienny filtr HEPA, który przystępny cenowo. Poza tym odkurzacz kładzie duży nacisk na wygodę użytkownika i wprowadza wiele innowacji, np. funkcje składania, oświetlenie LED główki szczotki, wyjmowaną szczotkę za pomocą jednego przycisku oraz jeden przycisk do usuwania kurzu. Wygoda tych pomysłowych projektów sprawi, że sprzątanie domu będzie mniej nudne. Redkey jest zaangażowany w dostarczanie użytkownikom prostych i skutecznych rozwiązań do sprzątania domu, aby ich życie było lepsze i łatwiejsze.

Podczas wyprzedaży w połowie roku, która potrwa od 21 do 26 czerwca, 5 szczęśliwych kupujących zostanie losowo wybranych, aby dostać drugi odkurzacz Redkey F10 (Kup 1, otrzymasz 1 za darmo). Z kolei 100 szczęśliwców zostanie losowo wybranych i dostaną inteligentną elektryczną szczoteczkę do zębów. Nie przegap tych wspaniałych korzyści, które są dostępne tylko podczas wyprzedaży w połowie roku. Kto pierwszy, ten lepszy! Oryginalna cena Redkey F10 to 249,99 dolarów, ale w aktualnej promocji dostępny jest w cenie zaledwie 169,99 dolarów.

Źródło zdjęć: Redkey

Źródło tekstu: Redkey