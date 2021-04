5 schorzeń od pracy zdalnej przy komputerze

Z powodu pandemii wiele osób musiało zrezygnować z codziennych dojazdów do biura i przejść na tryb zdalny. Nie każdy ma jednak ku temu odpowiednie warunki. Siedzący tryb życia i brak ergonomicznego stanowiska do pracy sprawiają, że nietrudno nabawić się różnego rodzaju schorzeń. Poniżej opisujemy te, które pojawiają się najczęściej.

Zespół cieśni nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka to jedno z najpopularniejszych schorzeń występujących u osób siedzących długo przed komputerem. Mianem tym określa się stan, w którym dochodzi do długotrwałego ucisku nerwu pośrodkowego, który biegnie w kanale nadgarstka. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tej dolegliwości może być np. reumatoidalne zapalenie stawów, jednak schorzenie to często pojawia się przede wszystkim u osób, które regularnie przeciążają rękę dominującą powtarzającymi się czynnościami. W przypadku pracy przy komputerze są to przede wszystkim monotonne ruchy palców i nadgarstka przy pisaniu na klawiaturze oraz posługiwanie się myszką komputerową. Do wizyty u ortopedy pacjentów skłania zwykle specyficzny ból kciuka, palca wskazującego oraz połowy palca serdecznego, a także uczucie osłabienia ręki. W początkowej fazie schorzenia można ratować się fizjoterapią, jeśli jednak postępowanie zachowawcze nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, konieczna może okazać się ingerencja chirurgiczna, np. operacja endoskopowa zespołu cieśni kanału nadgarstka.

Problemy ze wzrokiem

Długie godziny spędzone na wpatrywaniu się w ekran komputera wywierają negatywny wpływ także na narząd wzroku. Rzadsze mruganie może doprowadzić do rozwoju tak zwanego zespołu suchego oka. Schorzenie to polega na niewystarczającej produkcji łez, co sprawia, że oczy nie są odpowiednio nawilżone. Wówczas pojawiają się objawy, takie jak:

uczucie „piasku pod oczami”,

szczypanie i pieczenie,

zmęczenie oczu

ból, któremu towarzyszy zaczerwienienie spojówek.

Długotrwałe użytkowanie komputera może doprowadzić także do zaburzeń widzenia: rozmywania się obrazu, widzenia zamglonego lub podwójnego. W razie zaobserwowania u siebie powyższych objawów należy skonsultować się z okulistą.

Otyłość

Siedzący tryb życia i zmniejszona aktywność fizyczna może sprawić, że liczba przyjmowanych kalorii będzie większa od tych “spalonych”. Stąd już tylko kilka kroków do nadwagi i otyłości, zwłaszcza jeśli obfite, bogate w węglowodany posiłki będziemy podlewać alkoholem lub zajadać słodyczami. Na zmianę diety i stylu życia nigdy nie jest za późno, jednak zdarza się, że problem z otyłością jest tak duży, że prowadzi do rozwoju nadciśnienia czy cukrzycy typu 2. W takiej sytuacji warto rozważyć operację bariatryczną, np. wszczepienie balona żołądkowego. Zabieg ten wykonuje się obecnie w wielu nowoczesnych placówkach medycznych w całej Polsce, jednak jest on dość kosztowny. Wyjściem z tej sytuacji może być wykonanie go na raty 0%, np. w szpitalu Pulsmed w Łodzi. Dzięki rozwiązaniu oferowanemu przez Kliniki.pl możliwe jest podzielenie kosztów zabiegu na 10 równych rat, co nie obciąży budżetu domowego w tak znaczący sposób, jak zapłacenie całej kwoty od razu bądź skorzystanie z rat oprocentowanych.

Łokieć tenisisty

To kolejne schorzenie uznawane za chorobę zawodową osób pracujących przy komputerze. Wbrew pozorom, profesjonalni tenisiści zmagają się z nim rzadko. O łokciu tenisisty mówimy, gdy dochodzi do nadmiernego napinania mięśni przedramienia podczas wykonywania powtarzalnych ruchów nadgarstka, np. pisania na klawiaturze. Przeciążenia skutkują powstaniem mikrourazów ścięgien i przyczepów w okolicy kłykcia bocznego kości ramiennej, a uszkodzeniu ulegają wówczas włókna kolagenowe ścięgien. Objawy łokcia tenisisty to m.in.:

uczucie osłabienia ręki w nadgarstku,

problem ze ściskaniem dłoni podczas ściskania i chwytania przedmiotów,

ból pojawiający się podczas obracania oraz prostowania nadgarstka.

Schorzenie z reguły leczy się zabiegami fizykoterapeutycznymi i zastrzykami sterydowymi. Zastosować można również masaż poprzeczny. Ważne jest, aby do pracy przed komputerem używać jak najbardziej wypukłych myszek oraz specjalnych podkładek pod nadgarstki – pomagają one odciążyć nadmiernie napięte mięśnie. Jeśli leczenie nie przynosi skutków, wówczas konieczna może okazać się operacja.

Zwyrodnienie kręgosłupa

O niestandardowych sposobach siedzenia przed komputerem w domu powstały już dziesiątki, jeśli nie setki memów. Śmiech może jednak dość szybko przerodzić się w grymas bólu – nieprawidłowa postawa podczas wielogodzinnej pracy może bowiem doprowadzić do zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym bądź lędźwiowym. Do odwiedzenia specjalisty oraz zastąpienia kanapy lub zwykłego krzesła fotelem biurowym powinny nas skłonić objawy takie jak ból pleców, drętwienie rąk, ból promieniujący do ręki lub nogi oraz ograniczenie ruchomości szyi. Pierwsza pomoc to – oprócz zapewnienia sobie odpowiedniej pozycji w trakcie pracy – wykonywanie specjalnych ćwiczeń. O szczegółach postępowania terapeutycznego powinien zadecydować lekarz ortopeda.