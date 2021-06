Pokemon Go, czyli jak działa rozszerzona rzeczywistość w grach

Pokemon Go to słynna gra na telefon komórkowy polegająca na poszukiwaniu i uchwyceniu różnych postaci z japońskiej sagi Pokemon, która osiągnęła liczbę 45 milionów aktywnych użytkowników dziennie. Największą atrakcją gry jest wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości, która pozwala łapać pokemony podczas spaceru. Zasady są jednocześnie innowacyjne, zabawne i proste. Na czym właściwie polega i jak działa rozszerzona rzeczywistość?

Rozszerzona rzeczywistość - zastosowanie w Pokemon Go

Po włączeniu aplikacji i kamerki, patrząc na otoczenie na ekranie telefonu w różnych miejscach pojawiają się pokemony. Czasem siedzą na przystanku autobusowym, mogą być w parku lub w windzie. Następnie takiego pokemona trzeba złapać do specjalnej kuli zwanej pokeballem i zacząć zdobywać punkty doświadczenia.

Zacząć grać jest bardzo prosto, gdyż częścią gry jest dość szczegółowy samouczek, który pomoże początkującym szybko zrozumieć zasady. Gra cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród młodzieży i spotkała się również z przychylną opinią rodziców – gdyż zmusza do wyjścia z domu i spaceru. Jest to swojego rodzaju połączenie koncepcji gry na komputerze z rekreacją na świeżym powietrzu. Grają też dorośli.

Po złapaniu odpowiedniej liczby pokemonów, można je uczyć nowych umiejętności, a następnie wystawić do walki z pokemonami innych użytkowników. Sama walka jest już nieco bardziej skomplikowana, dlatego warto wcześniej przejrzeć kilka internetowych przewodników. Istnieją też pokemony, które występują wyłącznie w konkretnych miejscach.

Aby złapać rzadsze pokemony, można spróbować aktywować usługę VPN, która zmienia wirtualnie adres IP telefonu. Jest to wymagane do użycia narzędzi oszukujących geolokalizację, wykorzystywaną przez grę. VPN przyda się ponadto wtedy, gdy dany operator sieci blokuje zabawę, co często zdarza się na przykład w szkołach, na uczelniach i innych budynkach użyteczności publicznej.

Jak działa rozszerzona rzeczywistość – zastosowania

Pokemon Go wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość, czyli technologię, która pozwala na nakładanie wirtualnych elementów na naszą wizję rzeczywistości. W Internecie pojawiła się ogromna petycja fanów Harry’ego Pottera licząca kilkaset tysięcy podpisów, żeby stworzyć odpowiednik Harry Potter Go. Aplikacja miałaby umożliwiać pojedynki czarodziejów, a telefony komórkowe służyłyby jako różdżki.

Główną barierą w rozwoju rynku rozszerzonej rzeczywistości jest drogi i niewygodny w użyciu sprzęt oraz mała liczba ciekawych produkcji. Giganci technologiczni tacy jak Facebook ze swoimi ultra cienkimi okularami Oculus podjęli jak dotąd nieudane próby wykorzystania rozwiązań VR. Wyjątkiem jest Sony wraz ze wzrostem sprzedaży PlayStation VR, konsoli z widocznością 360 stopni.

Popularność Pokemon Go wpłynęła jednak na wzrost zainteresowania koncepcją wirtualnej rzeczywistości w różnych sektorach, które zaczęły wprowadzać podobne rozwiązania. W Waszyngtonie otwarto bar - muzeum Artechouse, gdzie podczas wizyty goście częstowani są smacznymi drinkami, a każda z wystaw ma charakter interaktywny.

Coraz więcej producentów samochodów oferuje swoim potencjalnym nabywcom możliwość wizualizacji swojego przyszłego samochodu i dostosowania go do własnych upodobań i potrzeb. Biegacze, rowerzyści lub alpiniści mogą planować swoje trasy, wyświetlając je na dowolnej powierzchni w 3D. Dzięki tabletom lub okularom holograficznym lekarze mogą wizualizować narządy w trójwymiarze albo konsultować historię pacjenta przed lub w trakcie operacji.

