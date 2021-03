Zaskakująca premiera inteligentnej, elektrycznej szczoteczki do zębów

Oclean wprowadza na rynek szczoteczkę elektryczną Oclean Xpro Elite.

Marka Oclean po raz kolejny przełamuje kajdany branży, opracowując technologię cichej pracy szczoteczki. W porównaniu z innymi firmami Oclean przoduje nie tylko w integracji, inteligentnych funkcjach, cichej pracy dzięki optymalizacji pracy szczoteczki, komforcie użytkowania oraz optymalnej sile czyszczenia, ale także inteligentnej kontroli użytkownika, która zapewnia nowe wrażenia podczas szczotkowania.

Jeszcze ciszej - pierwsza w branży ultradźwiękowa technika wyciszania z aktywną redukcją szumów gwarantuje natężenie dźwięku na poziomie 45 dB, co w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnym jest wynikiem o co najmniej 20 dB niższym.

- pierwsza w branży ultradźwiękowa technika wyciszania z aktywną redukcją szumów gwarantuje natężenie dźwięku na poziomie 45 dB, co w porównaniu z rozwiązaniami konkurencyjnym jest wynikiem o co najmniej 20 dB niższym. Jeszcze czyściej - system czyszczenia został ulepszony za pomocą szerszego wychylenia główki szczoteczki i diamentowego włosia DuPont ze zmaksymalizowaną gęstością, które chronią dziąsła i szkliwo podczas głębszego czyszczenia zębów, zapewniając dokładniejsze efekty.

- system czyszczenia został ulepszony za pomocą szerszego wychylenia główki szczoteczki i diamentowego włosia DuPont ze zmaksymalizowaną gęstością, które chronią dziąsła i szkliwo podczas głębszego czyszczenia zębów, zapewniając dokładniejsze efekty. Bardziej przyjaźnie - zoptymalizowany system operacyjny, aplikacja oraz ekran dotykowy LCD, nowy, delikatny tryb pracy i funkcja budzenia, zapewniają użytkownikom bardziej przyjazne wrażenia z użytkowania szczoteczki.

- zoptymalizowany system operacyjny, aplikacja oraz ekran dotykowy LCD, nowy, delikatny tryb pracy i funkcja budzenia, zapewniają użytkownikom bardziej przyjazne wrażenia z użytkowania szczoteczki. Bardziej funkcjonalnie – technika ładowania bezprzewodowego plasuje Oclean w czołówce branży. Ładowanie trwa jedyne 3,5 godziny, dzięki czemu użytkowanie szczoteczki jest jeszcze wygodniejsze.

Elektryczna szczoteczka do zębów Oclean Xpro Elite Super Smart zadebiutuje 29 marca. Od tego dnia, w ramach specjalnego wydarzenia, będzie dostępna w przedsprzedaży na Aliexpress, Amazonie oraz eBay w cenie 59,99 dolarów. Po zakończeniu promocji cena powróci do kwoty 69,99 dolarów (inne marki sprzedają podobne produkty za ponad 100 dolarów).

Okres przedsprzedażowy potrwa od 29 marca do 5 kwietnia i w jego trakcie kupujący będą mieli dodatkowo szansę wygrać prezenty, np. bezpłatną wysyłkę, skutery elektryczne Xiaomi, sterylizatory do zębów Oclean S1, etui podróżne, zestawy do wymiany główki szczoteczki i tym podobne. Z kolei kupujący szczoteczkę w okresie premiery, czyli między 6 a 20 kwietnia, będą mieli okazję wygrać dodatkową główkę szczoteczki, darmową wysyłkę lub smartfon Xiaomi M34 + 128 GB.

W przeciwieństwie do innych marek Oclean bierze określenie „przodujący ekspert w dziedzinie higieny jamy ustnej” jako podstawową koncepcję tworzenia swoich produktów. Setki tysięcy próbek danych, zebranych przez laboratorium Ocean, w połączeniu z informacjami dotyczącymi nawyków naszych użytkowników i nauką o patologii jamy ustnej, zapewniają użytkownikom profesjonalne programy czyszczenia, co pomaga w dokładniejszej pielęgnacji jamy ustnej. Nowa, inteligentna, elektryczna szczoteczka do zębów z całą pewnością przyniesie wiele niespodzianek!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Oclean