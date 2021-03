Oclean X Pro Elite wiedzie prym w erze inteligentnych szczoteczek do zębów

Branża elektrycznych szczoteczek do zębów już dawno wkroczyła w erę urządzeń inteligentnych, ale pomimo tego przodującym producentom nie udało się dokonać przełomu. W ostatnich lata Oclean stało się głównym graczem w branży elektrycznych szczoteczek do zębów, czym zasługa inteligentnych technologii, profesjonalnej pielęgnacji, wyrafinowanego wzornictwa i rozsądnych cen.

Dzisiaj Oclean wprowadza na rynek inteligentną szczoteczkę do zębów Oclean X Pro Elite, która przynosi zupełnie nową wersję systemu operacyjnego, technikę ultradźwiękowej, aktywnej redukcji szumów oraz mechanizm szybkiego i bezprzewodowego ładowania, znany z telefonów komórkowych. Technologiczne innowacje pozwoliły marce Oclean przewodzić inteligentnej erze elektrycznych szczoteczek do zębów

Ciszej

Hałas generowany przez elektryczne szczoteczki do zębów zawsze był problemem dla użytkowników. Parametr ten w produktach wszystkich głównych marek w znaczącym stopniu utrudnia konsumentom korzystanie ze szczoteczek. Aby temu zaradzić, firma Oclean opracowała innowacyjną technikę wyciszania, która polega na ultradźwiękowej, aktywnej redukcji szumów w celu tłumienia generowanego hałasu. Dzięki ultradźwiękowej kontroli pasma 20000 Hz generowany dźwięk przekracza zasięg ludzkiego słuchu, utrzymując hałas na poziomie 45 dB. To pierwsze tego typu rozwiązanie w branży. Ocealn X Pro Elite wyposażona jest w technikę WhipserClean 2.0, która utrzymuje hałas poniżej 45 dB przy jednoczesnej poprawie wydajności czyszczenia. Po włączeniu szczoteczki trudno może być Ci dostrzec, że ona w ogóle działa.

Większa czystość

Siła czyszczenia szczoteczki do zębów jest jednym z kluczowych ulepszeń w Oclean X Pro Elite. Bezszczotkowy silnik z mechanizmem lewitacji magnetycznej osiąga prędkość do 42000 obrotów na minutę, co gwarantuję idealny efekt w trakcie czyszczenia jamy ustnej. Poza tym Oclean ulepszyło też główkę szczoteczki, wprowadzają diamentowe włosie DuPont, które pozwala na głębsze czyszczenie płytki między zębami, poprawiają skuteczność aż o 15 procent. Gęstość włosia została dodatkowo zwiększona o 26 procent. Z kolei zespół badawczo-rozwojowy poszerzył wychylenie główki o 6 mm, zwiększając w ten sposób obszar czyszczenia. Taka optymalizacja sprawiła, że szybkość czyszczenia płytki nazębnej za pomocą inteligentnej szczoteczki Oclean X Pro Elite poprawiła się o 300 procent.

Bardziej przyjazna

Jednak nie wystarczy tylko zoptymalizować produkt pod kątem technicznym. Równie ważne jest odpowiednie zaprojektowanie akcesoriów, wyglądu i tego, jak z urządzenia się korzysta. Dlatego Oclean X Pro Elite wprowadza funkcję automatycznego budzenia, która automatycznie uruchamia ekran urządzenia po podniesieniu. Wystarczy wcisnąć jednej przycisk, aby uruchomić szczotkowanie. Oprócz tego Oclean X Pro Elite jest zarówno stylowa, jak i praktyczna. Szczoteczka powstała na bazie koncepcji skały, co oznacza matową, miłą w dotyku obudowę w chłodnym odcieniu szarości. Obudowa ma wodoodporność klasy IPX7, dzięki czemu jest łatwa w czyszczeniu. Aby ułatwić użytkownikowi przechowywanie, Oclean X Pro Elite jest również wyposażona w specjalny uchwyt ścienny z lewitacją magnetyczną. Szczoteczkę można przechowywać na ścianie za pomocą lewitacji magnetycznej, która nie zajmuje dodatkowego miejsca i nie powoduje pleśni spowodowanej plamami wodnymi.

Bardziej funkcjonalna

Super inteligentna elektryczna szczoteczka do zębów Oclean X Pro Elite wykorzystuje zaawansowaną technologię ładowania bezprzewodowego, znaną z telefonów komórkowych. Pełne naładowanie elektrycznej szczoteczki do zębów zajmuje tylko 3,5 godziny, dzięki czemu proces jest wygodniejszy i bardziej wydajny.

Super inteligentna

Inteligentna szczoteczka do zębów Oclean X Pro Elite ma także bardzo ważną funkcję monitorowania martwego pola. Technologia wykorzystuje czujnik nacisku, sześcioosiowy żyroskop i chip wbudowany w szczoteczkę do zębów. Do tego używa połączenia odpowiednich algorytmów, metod statystycznego zbierania i przetwarzania danych dotyczących sposobów szczotkowania użytkowników oraz precyzyjnego wykrywania martwych stref. Wszystko to pomaga konsumentom poprawić skuteczność szczotkowania zębów i uniknąć miejsc pominiętych w trakcie czyszczenia. Poza tym na korpusie szczoteczki znajduje się dotykowy ekran LCD, które pokazuje dane na temat aktualnego mycia, razem z graficznym modelem dentystycznym, co pozwala w czasie rzeczywistym poznać stan szczotkowania. Oclean X Pro Elite jest również wyposażony w zupełnie nowy system operacyjny. Szczoteczka prezentuje wyniki i synchronizuje szczegółowe dane z aplikacją mobilną. Niezależne dane na temat naszego ciała w połączeniu z danymi w chmurze zapewniają użytkownikom nowe, inteligentne doświadczenie.

Oprócz systemu wykrywania martwych stref szczoteczka Oclean X Pro Elite, za pomocą dedykowanej aplikacji, ma możliwość dostosowania spersonalizowanego planu szczotkowania. Urządzenie można ustawić pod kątem zdrowa jamy ustnej, skupiając się na profilaktyce konkretnych chorób jamy ustnej czy też zgodnie z nawykami życiowymi użytkownika. Poza tym każdy może indywidualnie dostosować swój własny program. Super inteligentna, elektryczna szczoteczka do zębów jest również wyposażona w inne standardowe funkcje elektrycznych szczoteczek do zębów, w tym: automatyczną redukcję częstotliwości i 30-sekundowe przypomnienie o zmianie strony, aby pomóc użytkownikom skuteczniej szczotkować zęby.

Zobacz: Oclean X Pro Elite | Szybki test szczoteczki sonicznej bez przepłacania

Inteligentna szczoteczka do zębów Oclean X Pro Elite jest dostępna w sprzedaży od dzisiaj (29 marca) na Aliexpress, Amazonie oraz eBay. Do 6 kwietnia trwa specjalne wydarzenie przedsprzedażowe, w ramach którego jest ona przeceniona na 59,99 dolarów. Po zakończeniu promocji szczoteczka będzie kosztować 69,99 dolarów. Poza tym w tym czasie kupujący mogą liczyć na wiele dodatków:

Do pierwszych 100 zamówień dodane zostaną: sterylizator do szczoteczek Oclean X1, 2 dodatkowe główki szczoteczki oraz etui podróżnicze.

Do wszystkich zamówień dodane zostaną: 2 dodatkowe główki szczoteczki oraz etui podróżnicze.

Codziennie 5 wylosowanych osób otrzyma darmową wysyłkę.

Do zamówień powyżej 800 dolarów dodany zostanie elektryczny skuter Xiaomi 1S.

Po okresie przedsprzedażowym, czyli po 6 kwietnia, również przygotowano kilka dodatków:

Do każdego zamówienia dodane zostaną 2 główki szczoteczki

8 osób wylosowanych w dniach 4-10 kwietnia i 5 osób w dniach 11-20 kwietnia otrzyma darmową wysyłkę.

Do zamówień powyżej 600 dolarów dodany zostanie smartfon Xiaomi M3 4+128 GB o wartości 169 dolarów.

Super inteligentna elektryczna szczoteczka do zębów Oclean X Pro Elite została zaprojektowana, aby zapewnić użytkownikom cichsze, czyste, przyjazne i wszechstronne doświadczenie w szczotkowaniu zębów. To przyniesie więcej przełomowych niespodzianek w branży szczoteczek elektrycznych!

Źródło zdjęć: Oclean

Źródło tekstu: Oclean