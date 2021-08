Letnia wyprzedaż na AliExpress - porządny smartfon na górze listy

AliExpress nie zwalnia — tym promocjom warto się przyjrzeć. W zestawieniu nie zabrakło nawet przedpremierowej oferty na smartfon, który może dużo zamieszać na polskim rynku.

To prawdziwa gratka dla łowców okazji

End of Season Sale, czyli wielka wyprzedaż AliExpress na koniec sezonu to setki okazji, które nie mogą Ci umknąć. Już od 23 sierpnia, od godziny 9 rano czasu polskiego zaczną obowiązywać specjalne kody rabatowe (znajdziesz je na końcu tego artykułu) i promocje wyłącznie dla klientów z Polski. Kody można rezerwować już teraz, a pełną listę promocji znajdziesz w linku poniżej:



realme GT Master Edition — nieposkromiona wydajność

1406,74 zł 2344,54 zł

Jeszcze przed polską premierą możesz kupić globalną wersję smartfonu realme GT Master Edition, w cenie, która prawdopodobnie przebije polskie promocje. Telefon wyposażony został w najnowszy chipset Qualcomm Snapdragon 778 5G (6 nm), 6 lub 8 GB pamięci RAM, 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, rewelacyjny ekran SuperAMOLED o przekątnej 6,43 cala z odświeżaniem 120 Hz, akumulator 4300 mAh ładowany ultraszybką ładowarką 65 W, Bluetooth 5.2 i moduł NFC.

Do tego naprawdę dużo dzieje się w temacie aparatów — z tyłu czeka na Was trio 64 Mpix + ultraszerokokątne 8 Mpix + makro 2 Mpix. Na potrzeby selfies dostajecie natomiast aż 32 Mpix. Dostajecie też 5G i dualSIM oraz rewelacyjną cenę od 1400 zł. Nic tylko brać (recenzja wkrótce na TELEPOLIS.PL).

YI Kami - bezprzewodowa kamera do monitoringu na zewnątrz budynków

217,74 zł 494,83 zł

Świetna cena i darmowa dostawa — może to już czas na zadbanie o bezpieczeństwo swoje i bliskich? Ta wodoszczelna (IP65) kamera zewnętrzna do bezprzewodowego monitoringu pochodzi z cenionego ekosystemu urządzeń Xiaomi. Jest odporna na zmiany temperatury, oferuje szeroki kąt widzenia (140 stopni), wysoką jakość nagrań (FullHD), czujnik ruchu, tryb nocny czy nawet wsparcie dla asystenta głosowego Alexa. 4 baterie AA pozwalają na nawet 6 miesięcy pracy, a obsługa kart microSD zapewnia rejestrowanie obrazu, nawet gdy sieć Wi-Fi ulegnie awarii.

Mifa A90 - niech Cię usłyszą

327,70 zł 585,19 zł

Mifa A90 to przenośny głośnik Bluetooth w modnym i zarazem potężnym wydaniu. Aż do 30 godzin ciągłej pracy i potężne 60 W mocy wyjściowej, a do tego wodoszczelna konstrukcja i wygodny pasek do przenoszenia — ten głośnik aż chce się wziąć ze sobą na grilla czy wycieczkę. Dźwięk odtworzycie zarówno za pośrednictwem przewodu JACK, z pomocą czytnika kart microSD i złącza USB, jak i rzecz jasna przez Bluetooth. Masz ochotę na dyskotekę w terenie? Uruchom świecące w rytm muzyki panele RGB i rozkręć imprezę na koniec lata.

Naturehike CloudUp - sprytni kupują namiot po sezonie

393,60 zł 656 zł

Lato dobiega końca, stopniowo więc też tanieje sprzęt campingowy. Naturehike CloudUp zdają się przy tym opierać spadkom temperatury, bo to namioty opisywane jako całoroczne. W zależności od wariantu masa namiotu to już od 1,5 kg, do czynienia mamy więc z segmentem piórkowym. W swoich produktach Naturehike stawia na poliester lub nylon z powłoką sylikonową, a do wyboru są warianty 1-, 2- i 3-osobowe. Pamiętaj, by zerknąć na kupony na dole tekstu — możesz uzyskać dodatkowy rabat.

ILIFE A4s - odkurzacz automatyczny za sześć stówek

636,20 zł 1272,45 zł

ILIFE A4s na jednym ładowaniu odkurzy nawet 180 mkw powierzchni, a przy tym nie zapcha się w połowie pracy, dzięki dużemu zbiornikowi na kurz o pojemności aż 450 ml. Pomimo niskiej ceny, sprzęt uzbrojony jest w szereg czujników chroniących go przed upadkiem ze schodów, pozwalających unikać przeszkody czy wydostawać się ze skomplikowanych zakamarków mieszkania. Co ciekawe, do skorzystania z jego zaawansowanych funkcji nie jest niezbędny smartfon — dostajemy tryb automatyczny, jak i wygodny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem, na którym można m.in. zaplanować automatyczne cykle sprzątania. Po zakończeniu pracy odkurzacz sam uda się do stacji ładującej, by być zawsze gotowym na Twój bałagan.

MISMON 306C - masażer do twarzy 5 w 1

236,09 zł 437,21 zł

MISMON 306C łączy w sobie ogrom technik poprawy stanu skóry, pozwalając na terapię radiową, fotonową, wibracyjną czy EMS (mikroprądami). Śmiało można powiedzieć, że to kilka urządzeń w jednym — teraz w bardzo przystępnej cenie. Wystarczy 10 minut dziennie, by dokładnie oczyścić, odżywić i podnieść skórę twarzy, usunąć trądzik, zmniejszyć pory czy pobudzić regenerację kolagenu. Chcesz uelastycznić skórę wokół oczu? To sprzęt zdecydowanie dla Ciebie.

AmazeFan 7in1 RF&EMS - zestaw: masażer twarzy i szyi

129,83 zł 370,99 zł



Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego — idąc tym tokiem rozumowania, w tej ofercie zakupić możesz nie jedno, lecz zestaw dwóch wyspecjalizowanych urządzeń. Pierwsze z nich to AmazeFan, masażer do terapii wibracją, jonami, mikroprądami EMS i światłem — czerwone pobudza regenerację kolagenu w skórze, pomarańczowe z techniką pulsacyjną rozjaśnia skórę i zmniejsza przebarwienia, a niebieskie regeneruję skórę i ogranicza trądzik. Drugie z urządzeń służy natomiast do liftingu skóry szyi, z wykorzystaniem temperatury (45 stopni), fali dźwiękowej, wibracji (12800 drgań na minutę) i jonoterapii.

Zgarnij końcówki do szczoteczek Oclean w promocyjnej cenie

73,59 zł 210,22 zł

Ostatni z promowanych przez AliExpress zestawów to wymienne końcówki do szczoteczek marki Oclean, kompatybilne z modelami Oclean X Pro Elite, Oclean X Pro, Oclean F1, Oclean Air 2 i Oclean One. W ramach wielkiej wyprzedaży na koniec sezonu cena zestawu 4 końcówek została obniżona z 210 zł do nieco ponad 70 zł.

AliExpress — zgarnij kupony promocyjne

Już od 23 września (od 9:00 czasu polskiego) obowiązywać będą na AliExpress limitowane kody promocyjne. Wartości rabatów podane są w dolarach, a znaczna część z kodów przygotowana została specjalnie z myślą o polskich klientach:

Specjalne kody rabatowe AliExpress Kod Wartość Min. zakup Uwagi ZWROT28 $3 $28 Obowiązuje na wszystkie produkty - limitowana pula, kto pierwszy, ten lepszy ALISIERPIEN46 $6 $46 PLPOWRACA5 $5 $40 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko w 3-7 dniowej dostawie, limit 3 kodów na użytkownika PLPOWRACA8 $8 $60 PLSPADEK10 $10 $80 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko dostawy z europejskich magazynów, limit 1 kodu na użytkownika PLSPADEK18 $18 $150 PLSPADEK25 $25 $200 PLSPADEK30 $30 $300



Zarezerwować można je już teraz, na specjalnie przygotowanej stronie:



Partnerem cyklu artykułów jest AliExpress

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AliExpress, Unsplash

Źródło tekstu: wł