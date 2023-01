Jak wygląda praca testera oprogramowania? Wymagania, perspektywy, zarobki

Jak odnaleźć się w branży IT? Zapewne wiele osób zadaje sobie to pytanie. Jedną z możliwości jest zawód testera oprogramowania. Warto sprawdzić, dlaczego postawienie właśnie na niego to świetny wybór, szczególnie na początku swojej kariery.

Na czym polega fach testera oprogramowania?

Wśród zawodów, od których wiele osób zaczyna karierę w branży IT, jedną z najpopularniejszych jest praca testera oprogramowania, czyli osoby zajmującej się weryfikacją kodu napisanego przez programistów. Funkcja ta jest krytycznie ważna w całym procesie tworzenia produktu dla klienta.

Z tego względu osoby chętne podjęcia się tej profesji mają szansę znaleźć zatrudnienie w niemal każdej firmie informatycznej. Testerzy są potrzebni zarówno w różnej wielkości software house’ach, startupach, jak i największych korporacjach.

Dlaczego właśnie ten zawód warto wybrać na początek swojej przygody z sektorem nowych technologii? Powodem jest względnie niski próg wejścia dla adeptów. Osoby zainteresowane testowaniem nie muszą wykazywać się aż tak dogłębną znajomością języków programowania, jak osoby piszące kod.

Nie oznacza to oczywiście, że taka wiedza w ogóle nie jest od nich wymagana. W szczególności testerzy automatyczni powinni znać zasady rządzące poszczególnymi językami na tyle, by móc choćby pisać skrypty przyspieszające pracę. W mniejszym stopniu zasada ta dotyczy testerów manualnych.

Wiedza pozwalająca wykryć błędy w oprogramowaniu jest podstawą pozwalającą reagować na błędy w działaniu produktu. Te zaś należy zaraportować. Z tego względu testerom niezbędna jest umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej. Tak jak w przypadku innych zawodów z sektora IT nie obejdzie się bez sprawnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Dzięki temu tester może na bieżąco przekazywać swoje uwagi innym członkom zespołu deweloperskiego. Co więcej, pozwala mu to pisać raporty na temat wykrytych problemów.

Czym cechuje się dobry tester oprogramowania?

Osoby zamierzające w przyszłości ubiegać się o stanowisko testera powinny w pierwszej kolejności opanować podstawy kilku popularnych języków programowania. Należą do nich m.in. JavaScript, TypeScript, PHP, C++ i Python. Oczywiście im większą ich ilość opanuje kandydat, tym większe ma szanse na otrzymanie propozycji zatrudnienia. Z tego powodu do listy przydatnych umiejętności warto dodać m.in. język baz danych, czyli SQL. Powodzenie podczas rekrutacji zależy również od znajomości programów do testowania i zarządzania nim. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim Jira i Selenium.

Umiejętności twarde są ważne, ale nie mogą obyć się bez odpowiednich kompetencji miękkich. Tester oprogramowania to osoba, która jest przede wszystkim dokładna. Spełnianie tego warunku daje pewność, że wszystkie błędy w kodzie oprogramowania zostaną na czas wykryte.

Skrupulatność powinna iść w parze ze zdolnością do formułowania precyzyjnych komunikatów. Dzięki temu tester jest w stanie przekazywać programistom wszystkie potrzebne informacje o usterkach.

Co zrobić, by zostać testerem oprogramowania?

Kompetencje do wykonywania zawodu testera oprogramowania można zdobyć na kursach. Część z nich odbywa się stacjonarnie, np. w szkołach programowania (w których w rzeczywistości przygotowują do różnych zawodów) oraz na uczelniach. Jedne i drugie oferują niekiedy także zajęcia wyłącznie w formie online.

Co więcej, istnieją portale, na których można uczyć się bez udziału w zorganizowanych lekcjach. Niektóre serwisy pozwalają zdobyć wiedzę nawet bezpłatnie. Tak jak w przypadku kursów oferują możliwość zdobycia certyfikatów pomocnych w procesie rekrutacji.

Zdobyta wiedza i umiejętności przekładają się na atrakcyjne pensje. Już na stanowiskach juniorskich można liczyć na wynagrodzenie w wysokości około 5-8 tys. zł brutto miesięcznie w przypadku etatu. Na poziomie mid kwoty te wzrastają do poziomu 13-19 tys. zł. Seniorzy mogą liczyć na nawet ponad 20 tys. zł. Jeszcze wyższe są wynagrodzenia otrzymywane w ramach współpracy B2B.

