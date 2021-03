Inteligentny odkurzacz z automatycznie opróżnianym pojemnikiem zapewni czystość w Twoim domu

Roidmi Plus Eve to rewolucyjny, inteligentny odkurzacz z funkcją automatycznego opróżniania pojemnika.

Życie miejskie sprawia, że ludzie są coraz bardziej zajęci i chcą uwolnić się od błahych prac domowych. Pojawienie się automatycznych odkurzaczy sprawiło, że ludzie wreszcie mogli uwolnić swoje ręce. Jednak stopniowo odkrywaliśmy, że pojemnik na kurz musi być systematycznie opróżniany, w trakcie czego brudzą się ręce i wszystko dookoła. Doprowadzało to ludzi do szaleństw. Dlatego wprowadziliśmy automatyczną zbieraczkę do kurzu, która eliminuje potrzebę ręcznego opóźniania pojemnika i dzięki temu naprawdę uwalnia nasze ręce.

Model Roidmi Eve Plus wyposażony jest w stację dokującą z funkcją automatycznego opróżniania pojemnika na kurz. Obroty specjalnego wentylatora generują dużą moc wewnątrz konstrukcji, która prowadzi do zasysania zanieczyszczeń, które następnie przechowywane są w dużych workach. To bardzo ważne w okresie, w którym ludzie są szczególnie wrażliwi na problemy zdrowotne. Niektórzy mogą się zastanawiać, czy nie doprowadzi to do wtórnego zanieczyszczenia. Odpowiedź brzmi nie!

Pod względem funkcji zbierania kurzu Roidmi Eve Plus wygląda podobnie, jak inne urządzenia na rynku, które mogą automatyczne opróżniać pojemniki. Generuje on moc aż 23 kpa, co pozwala łatwo i skutecznie pozbyć się kurzu, a duży, 3-litrowy pojemnik może przechowywać zanieczyszczenia z całego miesiąca. Jednocześnie Roidmi Eve Plus wyróżnia się na tle innych urządzeń, ponieważ jako pierwszy wprowadza koncepcje sterylizacji i dezodoryzacji. Po każdym opróżnieniu mechanizm przeprowadza dokładne czyszczenie pojemnika, usuwając bakterię i inne drobnoustroje.

Dodatkowo Roidmi Eve Plus ma wyjątkową wydajność w wielu innych aspektach. Ogromna moc ssania na poziomie 2700 Pa pozwala z łatwością zbierać kurz, włosy oraz fragmenty naskórka. Odkurzacz wyposażony jest w najbardziej zaawansowany system nawigacji laserowej LDC 4.0, który precyzyjnie skanuje i pozycjonuje odkurzacz, system mopowania, który efektywnie usuwa plamy na podłodze, inteligentny system mapowania pomieszczeń oraz pojemny akumulator, który pozwala na 250 minut pracy na jednym ładowaniu. Poza tym aplikacja pozwala dostosować plan czyszczenia i wybrać go w zależności od potrzeb danej rodziny.

Roidmi Eve Plus daje zupełnie nowe możliwości, pozwalają zajętym ludziom zachować czysty dom przy jednoczesnym zaoszczędzeniu czasu.