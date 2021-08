Drony i komputery - łapcie kolejną porcję promocji na AliExpress

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z dronami? A może szukasz taniego komputera do domu? Zobacz jakie okazje przygotował dla Ciebie AliExpress w ramach End of Season Sale. Na końcu tekstu znajdziesz specjalne kody wyłącznie dla klientów z Polski.

Spiesz się, trwa wielka wyprzedaż na AliExpress

W dniach od 23 do 27 sierpnia na AliExpress trwa olbrzymia wyprzedaż w ramach End of Season Sale. Na dole artykułu znajdziesz komplet kodów obniżających ceny produktów oraz linki do pełnej listy asortymentu objętego promocją. Rabaty sięgają kilkudziesięciu procent, są specjalne kupony dla mieszkańców Polski i darmowa wysyłka.

W poniższym zestawieniu, przygotowanym we współpracy z AliExpress, przygotowaliśmy dla Was listę promocji na drony i sprzęt komputerowy:

V8 New Mini Drone — w sam raz na rozpoczęcie przygody

cena od 73,48 zł 198,56 zł

Swoją przygodę z dronami najlepiej jest zaczynać od prostych, acz wytrzymałych urządzeń. V8 Mini Drone idzie nawet o krok dalej, bo możesz swobodnie konfigurować swój zestaw startowy. Możesz wybrać najprostszy wariant bez kamery, wyższy z kamerką VGA, opcję z kamerą FullHD czy nawet drona z kamerą 4K.

I żeby nie było, że oznacza to jakąś wielką inwestycję — najdroższy wariant to zaledwie 138,42 zł. Dodatkowo to Ty decydujesz, czy potrzebujesz 1, 2 czy 3 akumulatorów. Te ostatnie pozwalają na 11-15 minut lotu i ładują się w czasie 40 minut. Sterowanie urządzeniem realizowane jest przez WiFi, a jego zasięg to bardziej rekreacyjne 30-80 m — zależnie od trybu pracy.

V9 RC Mini Drone — składane maleństwo

cena od 79,44 zł 198,56 zł

Dron V9 to niebo bardziej rozbudowany brat V8, swoim designem nawiązujący do sprawdzonych rozwiązań firmy DJI. Składana konstrukcja ułatwia transport (po złożeniu to naprawdę maleństwo), a na pierwsze loty można doczepić ochronne ramki na śmigła.

Podobnie jak u poprzednika, mamy pełną swobodę doboru konfiguracji kamery, dołożyć zapasowe akumulatory (15 minut lotu każdy), czy też zaopatrzyć się w dodatkowy zestaw śmigieł — dobra rzecz nie tylko dla początkujących. I tutaj ceny trudno określić zabójczymi — maksymalny zestaw z kamerą 4K, 4 akumulatorami, etui i zapasowymi śmigłami to wydatek 201,85 zł.

XKJ 2021 New Mini Drone — z darmową dostawą z polskiego magazynu

cena od 78,80 zł 167,65 zł

XKJ 2021 New Mini Drone to najnowszy z mini-dronów w ofercie producenta, tradycyjnie już na liście urządzeń czeka Was wiele wariantów konfiguracji, a najtańszy — ten bez kamerki, można zamówić z darmową wysyłką z polskiego magazynu za 78,80 zł. Najbardziej wypasiony z dronów, z kamerą 4K, etui i trzema akumulatorami to wydatek 195,32 zł — również z darmową dostawą z Polski w ciągu z 3 dni.

XKJ L900PRO GPS Drone 4K — na dalsze loty

cena od 406,66 zł 813 zł

Czas na bardziej zaawansowane konstrukcje. W przypadku drona XKJ L900PRO już w standardzie dostajecie kamerkę 40 Mpix zdolną rejestrować wideo 4K, z regulowaną elektrycznie osią obrotu i elektroniczną stabilizacją obrazu.

Kolejnym atutem jest fakt, że akumulator wystarcza na aż 28 minut lotu. Nie zabrakło też rozwiązań smart, takich jak smart follow, robienie zdjęć i nagrywanie filmów za pomocą gestów czy pozycjonowanie na podstawie dolnej kamerki i GPS-u. Zasięg? Już całkiem konkretne 1200 m bez transmisji obrazu i 300-600 m z obrazem.

XKJ KF102 GPS Drone — z gimbalem i kamerą nawet 8K

cena od 544,23 zł

I czas na najwyższy model w zestawieniu — tutaj warianty dronów dostępne są z kamerkami 4K (od 544,23 zł), 6K (od 615,39 zł) po nawet 8K (od 659,88 zł). Tradycyjnie też wybrać można zestawy z 1, 2 lub 3 akumulatorami — każdy z nich oferuje do 22 minut lotu, a zasięg zdalnego sterowania to 1200 m.

Chyba jednak największą różnicą względem wyżej opisanych modeli jest zastosowanie dwuosiowego gimbala, który wraz z EIS oferuje nieporównywalnie wyższej jakości materiały foto i wideo z drona.

Teclast P20HD Tablet — 10 cali i 4G w przystępnej cenie

cena od 603,62 zł 1005,43 zł

Tablet do domu nie musi być drogi — do nauki czy gier bez problemu wystarczy sprzęt w cenie około 600 zł. W konwencjonalnych sklepach w takiej kwocie zmieścimy głównie sprzęty pozbawione modemu, natomiast Teclast P20HD ma nawet w razie potrzeby Dual SIM, więc Wasze pociechy mogą cieszyć się dostępem do treści nawet poza domem.

W specyfikacji nie zabrakło głośników stereo, ekran oferuje wysoką rozdzielczość 1920 × 1200 px i wykonany jest w technologi IPS, na potrzeby rozmów wideo dostajemy kamerkę 2 Mpix, a tylny aparat oferuje 5 Mpix. Akumulator o pojemności 6000 mAh to nawet 7 godzin pracy bez konieczności ładowania.

Najmniejszy komputer na rynku — CHUWI LarkBox 4K Mini PC

765,10 zł 1184,01 zł





Ten komputer zmieścisz w dłoni i nie, nie jest to Raspberry Pi, tylko pełnoprawny pecet z procesorem Intel Celeron J4115 (do 2,5 GHz), 6 GB RAM i 128 GB pamięci eMMC. Możesz na nim uruchomić Windowsa, niekończącą się listę gier z emulatorów, uczynić go multimedialnym centrum dowodzenia, serwerem do monitoringu obiektów, serwerem sieciowym, jak i przyczepić za monitorem, by nie drażnił Cię widok zbędnych przedmiotów na biurku.

Ta maleńka kosteczka ma wymiary zaledwie 61 × 61 × 43 mm i waży mniej niż typowy, współczesny smartfon — tylko 127 gramów, a mimo to bez problemu odtworzy obraz 4K 60 Hz na telewizorze czy projektorze. Prostą rozbudowę zapewniają 2 porty USB 3.0, gniazdo USB-C i wbudowany czytnik kart mircoSD, z kolei moduły Wi-Fi i Bluetooth 5.0 pozwolą pominąć zbędne przewody.

CHUWI GemiBook Pro — 12 GB RAM i darmowa wysyłka z Polski

1697,14 zł 3514,40 zł

CHUWI od lat kusi klientów maleńkimi komputerami tworzonymi z myślą o ultramobilności czy emulowaniu konsol do gier. W ofercie producenta są jednak też bardziej konwencjonalne sprzęty, doskonale nadające się do nauki czy zdalnej pracy. CHUWI GemiBook Pro oferuje 14-calowy ekran o proporcjach 3:2 i wysokiej rozdzielczości 2160 × 1440 px (IPS), procesor Intel Celeron J4125 z grafiką Intel UHD 600, 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci SSD. Co istotne, komputer sprzedawany jest z licencją na Windowsa 10, co czyni gotowym do użytkowania od razu po zakupie. Obudowa komputera wykonana została z aluminium, klawiatura jest podświetlana, a wbudowany akumulator 38 Wh pozwala na 3-7 godzin pracy.

Ładowanie realizowane jest w standardzie Power Delivery, zapewniając 60% już po 1h ładowania. Sprzęt został wyposażony w WiFi 6 oraz Bluetooth 5.1, gniazda USB 3.0 i USB-C, a także czytnik kart microSD czy gniazdo słuchawkowe. Co warto dodać, wewnątrz obudowy zajęte jest tylko jedno gniazdo M.2, więc dołożenie np. dodatkowego 1 TB SSD nie będzie stanowiło żadnego problemu.

XP Pen Deco Fun Graphic Tablet — dla kreatywnych

cena od 116,56 zł

XP Pem Deco Fun to seria tabletów graficznych o szerokościach od 182,4 mm (XS), przez 210,5 mm (S), po 315 mm (L). Niezależnie od wybranego wariantu, tablety oferują rozpoznawanie 8192 poziomów nacisku rysika, rozdzielczość 5080 LPI, odświeżanie 220 razy na sekundę i czułość na przesuwanie rysika już 10 mm nad powierzchnią roboczą.

Zastosowany rysik jest przy tym lekki i działa bez dodatkowych baterii dzięki analizie zmian w polu elektromagnetycznym nad tabletem. W zestawie otrzymujesz 10 zapasowych końcówek rysika, przewód USB-C do podłączenia tabletu i niewielkie narzędzie do wymiany rysików. Tablety występują w 4 wariantach kolorystycznych i cenach od 116,56 zł (SX), przez 176,62 zł (S), po 217,62 zł za największy z tabletów (L). W chwili publikacji tego tekstu wciąż można było zamówić opisany sprzęt z bezpłatną wysyłką z Francji.

AliExpress — zgarnij kupony promocyjne

Od 23 sierpnia (od 9:00 czasu polskiego) obowiązują na AliExpress limitowane kody promocyjne. Wartości rabatów podane są w dolarach, a znaczna część z kodów przygotowana została specjalnie z myślą o polskich klientach.

Specjalne kody rabatowe AliExpress Kod Wartość Min. zakup Uwagi ZWROT28 $3 $28 Obowiązuje na wszystkie produkty - limitowana pula, kto pierwszy, ten lepszy ALISIERPIEN46 $6 $46 PLPOWRACA5 $5 $40 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko w 3-7 dniowej dostawie, limit 3 kodów na użytkownika PLPOWRACA8 $8 $60 PLSPADEK10 $10 $80 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko dostawy z europejskich magazynów, limit 3 kodów na użytkownika PLSPADEK18 $18 $150 PLSPADEK25 $25 $200 PLSPADEK30 $30 $300



Aby ułatwić poruszanie się po wszystkich planowanych promocjach, AliExpress przygotował stronę z przewodnikiem, w którym znajdziecie też limitowane akcje startujące w kolejnych dniach wydarzenia. Dla osób, którym zależy na szybkiej dostawie sprzętów, przygotowana została natomiast strona gromadząca promocyjne produkty z dostawą w czasie 3-7 dni.

Godna uwagi jest też promocja 3 dolarów zniżki na każde wydane 30 dolarów — jej strefę znajdziesz pod tym adresem. Jeśli zaś szukasz inspiracji i chcesz przejrzeć produkty, w których można zastosować kupony, warto zajrzeć do Centrum Kuponów.

Wielka wyprzedaż AliExpress z okazji End of Season Sale

Opisane wyżej kody to część większego wydarzenia zorganizowanego przez AliExpress. Od 23 sierpnia użytkownicy platformy skorzystać mogą wraz z nimi też z ogromnej oferty wyprzedażowej — kody + rabat od AliExpressu to szansa na potężny upust. AliExpress obniżył nawet o kilkadziesiąt procent ceny setek produktów, a pełną listę promocji znajdziesz w linku poniżej:



Partnerem cyklu artykułów jest AliExpress

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AliExpress, Unsplash