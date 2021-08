Wyposaż swój dom w produkty z AliExpressu - ruszyła wyprzedaż

Wyposażenie domu w promocyjnych cenach — sprawdź okazje na wyprzedaży AliExpress z okazji Końca Sezonu. Odkurzacz, mikser a może smart szczoteczka do zębów — zebraliśmy najciekawsze oferty.

Szukasz okazji? Sprawdź wielką wyprzedaż na AliExpress

Właśnie rusza wielka wyprzedaż AliExpress na koniec sezonu. Przez najbliższe dni liczyć możecie na świetne promocje, specjalne kody rabatowe dla mieszkańców Polski i gorące premiery produktów. Największy wystrzał promocji zaplanowany jest na 23 sierpnia, o godzinie 9 rano czasu polskiego. Już teraz przeglądamy zasoby serwisu w poszukiwaniu najciekawszych okazji, a pełną ich listę znajdziecie w linku poniżej:



ILIFE H70 — wydajny odkurzacz pionowy

475,03 zł 989,65 zł

Jest lekki (2,2 kg), pojemny (1,2 l), wydajny (moc ssąca 21 000 kPa), ma podświetlenie ledowe, a do tego na jednym ładowaniu pracuje do 40 minut. Jego ruchoma głowica pozwoli dostać się do trudno dostępnych zakamarków, bez konieczności podnoszenia mebli, a dołączone ssawki szczelinowa i do kurzu doskonale sprawdzą się podczas odkurzania tapicerowanych mebli i małych, delikatnych powierzchni. Do tego odkurzacza nie potrzebujesz worków, a dla oszczędności miejsca, producent nie zapomniał o wygodnym uchwycie ściennym.

ROIDMI EVE Plus — naczelny poleca

1861,90 zł 2659,84 zł



Tego odkurzacza nie trzeba przedstawiać. To prawdziwa arystokracja wśród autonomicznych odkurzaczy, w dodatku tym razem wyposażona w wygodną stację dokującą, która automatycznie przepompowuje śmieci do papierowego, trzylitrowego worka. Podczas testów, w których sprzęt otrzymał wysoką ocenę 8/10, odkurzacz zaskoczył nas wysoką siłą ssącą, zdolną poradzić sobie z wysokimi dywanami i rewelacyjną baterią. Sprzętem można sterować zarówno aplikacją Xiaomi, jak i dedykowaną — ta ostatnia umożliwia zmianę głosu odkurzacza na polskojęzyczny. Po 6 miesiącach użytkowania powiem krótko — nic więcej mi do szczęścia nie trzeba.

Roborock S7 - najwyższa półka autonomicznego sprzątania

2410,04 zł 3765,69 zł

Jeśli dotychczasowe odkurzacze automatyczne nie spełniły Twoich wygórowanych wymagań, daj szansę Roborockowi S7. Cecha szczególna? Producent obiecuje, że ten sprzęt naprawdę poradzi sobie z mopowaniem podłóg, a to za sprawą sonicznego modułu mopującego, który w dodatku jest ruchomy — podnosi się, gdy robot wraca do stacji dokującej czy napotka dywan. Akumulator o pojemności 5200 mAh wystarcza na aż 3 godziny pracy, sprzęt precyzyjnie oznacza na mapie pomieszczeń nie tylko przeszkody, ale i rozłożenie dywanów, a rozbudowana aplikacja umożliwia zaawansowane planowanie sprzątania.

VIOMI SE — doskonały stosunek cena/jakość

1229,20 zł 2672,20 zł

Jeśli nie chcesz wydać na odkurzacz automatyczny "milionów monet", warto zainteresować się ekonomiczną propozycją VIOMI SE. Ten niedrogi model niewiele odstaje od swoich konkurentów klasy premium. Aż 120 minut pracy akumulatorowej pozwala na posprzątanie i mopowanie nawet dużego mieszkania. W razie potrzeby możesz wyznaczyć w aplikacji wirtualne ściany, których robot nie będzie przekraczać, a na koniec pracy urządzenie bezbłędnie odnajdzie swoją stację dokującą i naładuje akumulatory. Nie zabrakło rzecz jasna mapowania pomieszczeń i automatycznego rozpoznawania przeszkód. Niespodziewani goście? Ty wskocz pod prysznic, a podłogi posprzątają się same.

Oclean X Pro Elite — mycie zębów w trybie smart

281,59 zł 670,44 zł



Ta szczoteczka do zębów zauroczyła naszą redakcyjną koleżankę Annę. Wśród zalet wymienia m.in. kompatybilność końcówek z innymi szczoteczkami Oclean i Xiaomi, rewelacyjny czas pracy, trwałość i jakość wykonania czy niską głośność pracy. To sprzęt soniczny, wprowadzający mycie zębów na zupełnie nowy poziom, za sprawą aż 42 tyś. drgań na minutę. Jednocześnie do czynienia macie z dobrze wycenionym produktem klasy premium, z którego możecie korzystać z pomocą telefonu lub zupełnie samodzielnie — w tym ostatnim pomaga czytelny, dotykowy wyświetlacz OLED.

SEAGO — soniczne szczotkowanie w dobrej cenie

87,55 zł 150,95 zł

SEAGO to doskonały przykład, że soniczne szczoteczki do zębów nie muszą być drogie. W cenie poniżej 100 zł otrzymujesz szczoteczkę, trzy końcówki i zasilacz. Tylko tyle i aż tyle. Jeśli potrzebujesz większego zapasu końcówek, producent przygotował też odpowiednio większe zestawy startowe. Sprzęt jest wodoszczelny, ładowany przez USB, ma 4 tryby pracy i automatyczny wyłącznik po 2 minutach użytkowania. W zależności od trybu szczoteczka generuje do 40 tys. drgań główki na minutę, czyniąc mycie zębów wygodniejszym i skuteczniejszym niż do tej pory.

MIUI Slow Juicer 7LV - wyciskarka wolnoobrotowa z ekosystemu Xiaomi

433,35 zł 1805,62 zł

Szał na wyciskarki wolnoobrotowe trwa w najlepsze — w końcu jesteśmy w środku sezonu na pyszne i zdrowe owoce i warzywa prosto z upraw. Propozycja MIUI oferuje prostotę użytkowania, łatwe czyszczenie i zaskakująco niską głośność. Przygotujesz za jej pomocą zarówno gładkie soki, jak i z domieszką miąższu owoców, pyszne latte czy nawet lody. Sprzęt jest dostępny w 4 wariantach kolorystycznych, a dostawa z Polski (darmowa) gwarantuje, że będzie u Ciebie już po 3 dniach od złożenia zamówienia.

BioloMix Stand Mixer — robot kuchenny wolnostojący z potężnym rabatem

335,78 zł 1459,85 zł

Aż 75% rabatu na mikser wolnostojący? Macie naszą uwagę! To niezbędny sprzęt w każdej kuchni, który ugniecie nawet 700 g ciasta za jednym podejściem (specjalny hak w zestawie). 1200 W mocy to gwarancja wydajnego działania, niezależnie od tego, czy ubijasz pianę z białek (nie zabrakło pokrywy przeciw rozpryskom), czy też może używasz specjalnego mieszadła do sałat i sosów. 4-litrowa stalowa misa zapewnia przestrzeń do twórczych działań, które doceni cała rodzina. Robot jest przy tym bardzo kompaktowy — wymiary jego podstawy to 35 × 21,6 cm, a wysokość 29 cm.

AliExpress — zgarnij kupony promocyjne

Już od 23 września (od 9:00 czasu polskiego) obowiązywać będą na AliExpress limitowane kody promocyjne. Wartości rabatów podane są w dolarach, a znaczna część z kodów przygotowana została specjalnie z myślą o polskich klientach:

Specjalne kody rabatowe AliExpress Kod Wartość Min. zakup Uwagi ZWROT28 $3 $28 Obowiązuje na wszystkie produkty - limitowana pula, kto pierwszy, ten lepszy ALISIERPIEN46 $6 $46 PLPOWRACA5 $5 $40 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko w 3-7 dniowej dostawie, limit 3 kodów na użytkownika PLPOWRACA8 $8 $60 PLSPADEK10 $10 $80 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko dostawy z europejskich magazynów, limit 1 kodu na użytkownika PLSPADEK18 $18 $150 PLSPADEK25 $25 $200 PLSPADEK30 $30 $300



Zarezerwować można je już teraz, na specjalnie przygotowanej stronie:



