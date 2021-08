Odkurzacz z AliExpress? Sprawdź aktualne promocje i kupony dla Polaków

Tanie odkurzanie z AliExpress czas zacząć! Skorzystaj z kodów tylko dla Polaków i kupuj najlepsze odkurzacze na AliExpress jeszcze taniej.

Spiesz się, trwa wielka wyprzedaż na AliExpress

W dniach od 23 do 27 sierpnia na AliExpress trwa olbrzymia wyprzedaż w ramach End of Season Sale. Na dole artykułu znajdziesz komplet kodów obniżających ceny produktów oraz linki do pełnej listy asortymentu objętego promocją. Rabaty sięgają kilkudziesięciu procent, są specjalne kupony dla mieszkańców Polski i darmowa wysyłka. UWAGA: Jeśli nie widzisz linków do promocji, wyłącz adblock.

W poniższym zestawieniu, przygotowanym we współpracy z AliExpress, mamy dla Was listę promocji na odkurzacze w pełni automatyczne i pionowe oraz najnowsze okazje na szczoteczki Ocelan:

ILIFE H70 — wydajny odkurzacz pionowy

460 zł 983 zł

Jest lekki (2,2 kg), pojemny (1,2 l), wydajny (moc ssąca 21 000 kPa), ma podświetlenie ledowe, a do tego na jednym ładowaniu pracuje do 40 minut. Jego ruchoma głowica pozwoli dostać się do trudno dostępnych zakamarków, bez konieczności podnoszenia mebli, a dołączone ssawki szczelinowa i do kurzu doskonale sprawdzą się podczas odkurzania tapicerowanych mebli i małych, delikatnych powierzchni. Do tego odkurzacza nie potrzebujesz worków, a dla oszczędności miejsca, producent nie zapomniał o wygodnym uchwycie ściennym.

Easine by ILIFE G80 - odkurzacz pionowy z boczną szczotką

527,92 zł 1323,25 zł

Gdy już myślałem, że w odkurzaczach pionowych wszystko już było, wtedy wszedł on, cały na biało (i pomarańczowo), z dodatkową szczotką boczną. To rozwiązanie, znane z odkurzaczy automatycznych, pozwoli Wam skutecznie wymieść zabrudzenia z okolic ścian czy brzegów kuchennych szafek.

Nieoceniony będzie tutaj też fakt, że głowica obraca się w zakresie aż 270 stopni. Do czynienia macie przy okazji z urządzeniem lekkim (1,95 kg), które łatwo jest przekształcić w odkurzacz ręczny za pomocą dołączonych do zestawu końcówek. Jako że to odkurzacz bezworkowy, Twoje wydatki kończą się na zakupie samego sprzętu — zestaw filtrów umyjesz pod bieżącą wodą.

ROIDMI EVE Plus — ten odkurzacz sam wyrzuci śmieci do worka

1850,01 zł 2642,85 zł



Tego odkurzacza nie trzeba przedstawiać. To prawdziwa arystokracja wśród autonomicznych odkurzaczy, w dodatku tym razem wyposażona w wygodną stację dokującą, która automatycznie przepompowuje śmieci do papierowego, trzylitrowego worka.

Podczas testów, w których sprzęt otrzymał wysoką ocenę 8/10, odkurzacz zaskoczył nas wysoką siłą ssącą, zdolną poradzić sobie z wysokimi dywanami i rewelacyjną baterią. Sprzętem można sterować zarówno aplikacją Xiaomi, jak i dedykowaną — ta ostatnia umożliwia zmianę głosu odkurzacza na polskojęzyczny. Po 6 miesiącach użytkowania powiem krótko — nic więcej mi do szczęścia nie trzeba.

Roborock S7 - najwyższa półka autonomicznego sprzątania

2334,68 zł 3765,69 zł

Jeśli dotychczasowe odkurzacze automatyczne nie spełniły Twoich wygórowanych wymagań, daj szansę Roborockowi S7. Cecha szczególna? Producent obiecuje, że ten sprzęt naprawdę poradzi sobie z mopowaniem podłóg, a to za sprawą sonicznego modułu mopującego, który w dodatku jest ruchomy — podnosi się, gdy robot wraca do stacji dokującej czy napotka dywan.

Akumulator o pojemności 5200 mAh wystarcza na aż 3 godziny pracy, sprzęt precyzyjnie oznacza na mapie pomieszczeń nie tylko przeszkody, ale i rozłożenie dywanów, a rozbudowana aplikacja umożliwia zaawansowane planowanie sprzątania.

Roborock S5 Max — z udoskonalonym mopowaniem

1690,23 zł 3073,12 zł

Jeśli Roborock S7 to dla Ciebie zbyt duży wydatek, być może warto zainteresować się jego tańszym bratem — modelem S5 Max. To udoskonalona wersja popularnego modelu S5, ze zwiększoną ze 140 do 290 ml pojemnością pojemnika do mopowania, ponadto główną szczotkę można teraz łatwo wyjąć w celu oczyszczenia jej, a algorytmy adaptacyjnego planowania sprzątania są teraz o 15% skuteczniejsze.

Specjalny mechanizm powoduje, że mop naciska na podłoże stale masą 300 g, niezależnie od stopnia napełnienia zbiornika, co zapewnia taką samą skuteczność mopowania zarówno na początku, jak i na końcu sprzątania. Odkurzacz bez problemu wjeżdża na dywany o grubości do 2 cm i automatycznie uruchamia na nich maksymalną siłę ssania, a rozbudowana aplikacja umożliwia wytaczanie wirtualnych barier czy zaawansowane planowanie sprzątania bez naszego udziału.

Oclean Air 2 — cicha szczoteczka soniczna

119,89 zł 499,54 zł

Tej marki szczoteczek nie trzeba przedstawiać na polskim rynku — szturmem zdobywa całą Europę, łącząc topowe technologie i przystępne ceny. Oclean Air 2 to jeden z prostszych modeli w ofercie producenta, bez funkcji łączenia się z telefonem czy wyświetlacza OLED, ale za to bardzo tani.

Szczoteczka jest rzecz jasna wodoszczelna, jej soniczna główka drga 20 tys. razy na minutę, a 2,5h ładowania wystarcza na 40 dni codziennego szczotkowania. Klienci chwalą ten sprzęt przede wszystkim z racji bardzo niskiej głośności pracy. W trwającej promocji możesz ją zamówić z błyskawiczną, darmową dostawą z Polskiego magazynu — wysyłka realizowana jest w 3 dni.

Oclean X Pro — nauczy Cię dobrze myć zęby

239,82 zł 666,16 zł



Oclean X Pro to smartszczoteczka soniczna, która może, choć nie musi do swojego działania wykorzystywać smartfon. Wszystko za sprawą czytelnego wyświetlacza OLED, na którym wyświetlane mogę być informacje, chociażby o niedokładnym wyczyszczeniu danej partii zębów.

Analiza jakości szczotkowania odbywa się przy tym z wykorzystaniem 6-kierunkowego żyroskopu. Ocleam X Pro rozpoznaje ponadto, gdy bardzo mocno naciskasz na zęby i redukuje w tej stacji częstotliwość drgań główki szczoteczki — a ma z czego, maksimum to aż 42 tys. drgań na minutę.

AliExpress — zgarnij kupony promocyjne

Od 23 sierpnia (od 9:00 czasu polskiego) obowiązują na AliExpress limitowane kody promocyjne. Wartości rabatów podane są w dolarach, a znaczna część z kodów przygotowana została specjalnie z myślą o polskich klientach.

Specjalne kody rabatowe AliExpress Kod Wartość Min. zakup Uwagi ZWROT28 $3 $28 Obowiązuje na wszystkie produkty - limitowana pula, kto pierwszy, ten lepszy ALISIERPIEN46 $6 $46 PLPOWRACA5 $5 $40 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko w 3-7 dniowej dostawie, limit 3 kodów na użytkownika PLPOWRACA8 $8 $60 PLSPADEK10 $10 $80 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko dostawy z europejskich magazynów, limit 3 kodów na użytkownika PLSPADEK18 $18 $150 PLSPADEK25 $25 $200 PLSPADEK30 $30 $300



Aby ułatwić poruszanie się po wszystkich planowanych promocjach, AliExpress przygotował stronę z przewodnikiem, w którym znajdziecie też limitowane akcje startujące w kolejnych dniach wydarzenia. Dla osób, którym zależy na szybkiej dostawie sprzętów, przygotowana została natomiast strona gromadząca promocyjne produkty z dostawą w czasie 3-7 dni.

Godna uwagi jest też promocja 3 dolarów zniżki na każde wydane 30 dolarów — jej strefę znajdziesz pod tym adresem. Jeśli zaś szukasz inspiracji i chcesz przejrzeć produkty, w których można zastosować kupony, warto zajrzeć do Centrum Kuponów. UWAGA: Jeśli nie widzisz linków do promocji, wyłącz adblock.

Wielka wyprzedaż AliExpress z okazji End of Season Sale

Opisane wyżej kody to część większego wydarzenia zorganizowanego przez AliExpress. Od 23 sierpnia użytkownicy platformy skorzystać mogą wraz z nimi też z ogromnej oferty wyprzedażowej — kody + rabat od AliExpressu to szansa na potężny upust. AliExpress obniżył nawet o kilkadziesiąt procent ceny setek produktów, a pełną listę promocji znajdziesz w linku poniżej:



