AliExpress: Rusza wielka wyprzedaż na koniec sezonu!

To już ten czas, rusza "End of Season Sale", czyli wielka wyprzedaż na AliExpress. Wertujemy zasoby serwisu w poszukiwaniu najlepszych ofert.

Szukasz okazji? Sprawdź wielką wyprzedaż na AliExpress

Właśnie rusza wielka wyprzedaż AliExpress na koniec sezonu. Przez najbliższe dni liczyć możecie na świetne promocje, specjalne kody rabatowe dla mieszkańców Polski i gorące premiery produktów. Największy wystrzał promocji zaplanowany jest na 23 sierpnia, o godzinie 9 rano czasu polskiego. Już teraz przeglądamy zasoby serwisu w poszukiwaniu najciekawszych okazji, a pełną ich listę znajdziecie w linku poniżej:

Słuchawki Tronsmart Onyx Ace

119,88 zł 266,38 zł

Świetne słuchawki TWS Tronsmart Onyx Ace, które zdobyły w naszej recenzji wysoką notę 8/10, powracają na Koniec Sezonu w wyśmienitej cenie. W czasie testów chwaliliśmy je za wygodę nawet podczas długiego korzystania, niezłą jakość dźwięku, intuicyjną obsługę gestami czy wsparcie dla kodeka aptX. Nie można też zapomnieć o ładowaniu przez USB-C (żadnych udziwnień) czy baterii pozwalającej na 5 godzin pracy lub nawet 24 godziny, jeśli uwzględnić dodatkową energię z etui ładującego. W tej cenie nie dostaniecie niczego lepszego! Co warto dodać, przesyłka jest darmowa, z polskiego magazynu — paczka dotrze w ciągu 3 dni, bez ryzyka jakichkolwiek dopłat. PS. Od 23 sierpnia słuchawki można będzie wyrwać nawet jeszcze taniej, bo za 117,20 zł.

Najmniejszy komputer na rynku — CHUWI LarkBox 4K Mini PC

805,95 zł 1185,23 zł





Ten komputer zmieścisz w dłoni i nie, nie jest to Raspberry Pi, tylko pełnoprawny pecet z procesorem Intel Celeron J4115 (do 2,5 GHz), 6 GB RAM i 128 GB pamięci eMMC. Możesz na nim uruchomić Windowsa, niekończącą się listę gier z emulatorów, uczynić go multimedialnym centrum dowodzenia, serwerem do monitoringu obiektów, serwerem sieciowym, jak i przyczepić za monitorem, by nie drażnił Cię widok zbędnych przedmiotów na biurku. Ta maleńka kosteczka ma wymiary zaledwie 61 × 61 × 43 mm i waży mniej niż typowy, współczesny smartfon — tylko 127 gramów, a mimo to bez problemu odtworzy obraz 4K 60 Hz na telewizorze czy projektorze. Prostą rozbudowę zapewniają 2 porty USB 3.0, gniazdo USB-C i wbudowany czytnik kart mircoSD, z kolei moduły Wi-Fi i Bluetooth 5.0 pozwolą pominąć zbędne przewody.

Powerbank dla wymagających — Baseus 100W Power Bank 20000mAh

309,29 zł 490,92 zł



Tej marki nie trzeba nikomu przedstawiać — topowe technologie i genialny stosunek ceny do jakości to od zawsze cechy rozpoznawalne Baseusa. Tym razem czeka na Was gorąca premiera absurdalnie potężnego powerbenka. 2 porty USB-A o mocy wyjściowej do 30 W, a dodatkowo 2 porty USB-C o mocy aż do 100 W! To wystarczy, by ładować nawet wymagające laptopy, konsole przenośne, akumulatory do dronów i oczywiście topowe smartfony. Powerbank Baseusa nie tylko daje ogrom energii, ale też ekstremalnie szybko się ładuje — przy zastosowaniu ładowarki 65W wystarczy zaledwie 90 minut, by naładować go od zera do pełna. Ale i jeśli masz wolniejszą ładowarkę 30W, wynik 180 minut nie powinien Cię zawieść. Kolejnym atutem jest smukły design (18 mm grubości), 490 gramów masy (jak na 20000 mAh to niedużo) i czytelny wyświetlacz prezentujący aktualne parametry ładowania oraz pozostały czas pracy powerbenka. Jeśli nie stać Cię na kompromisy, to sprzęt zdecydowanie dla Ciebie. Już od 23 sierpnia dostaniesz go za 309,23 zł — to świetna cena na rynku powerbanków zdolnych ładować komputery.

HOTO Electric Precision Screwdriver Kit

127,14 zł 343,66 zł



W życiu trzeba nauczyć się naprawiać, a nie wyrzucać — powiedział Adam w czasie naprawy pada do konsoli. Trudno jednak zabierać się do naprawy elektroniki bez odpowiednich narzędzi. Z pomocą przychodzi mikrowkętarka automatyczna HOTO (170 rpm) z 25 przyczepianymi magnetycznie końcówkami w aż 10 standardach stosowanych w elektronice. Bity wykonane zostały ze stali S2, zapewniającej wysoką trwałość, a całość można spakować w niewielkim, uporządkowanym etui. Sam wkrętak ładowany jest przez USB-C, więc nie trzeba pamiętać o dodatkowych przewodach. Pojedyncze ładowanie pozwala na wkręcenie ponad 500 śrubek.

Organizer przewodów USB - TOPK L16

3,45 zł 29,19 zł

Jesteś heavyuserem — masz mnóstwo sprzętów łakomych na energię, mnóstwo ładowarek i jeszcze więcej przewodów. Ze zrezygnowaniem patrzysz na chaos na Twoim biurku... jeszcze mniej przychylnym okiem zerkają bliscy. Czas coś z tym zrobić! Rozwiązaniem może okazać się przyklejany do biurka organizer przewodów. Rozwiązanie TOPK wykonane zostało z przyjemnego w dotyku sylikonu, a w zależności od wariantu mocuje od 3 do 7 przewodów w jednym miejscu. Dla nowych użytkowników ceny zaczynają się już od 4 groszy, ale za ten porządek na biurku warto zapłacić i więcej, np. 2 organizery na 5 przewodów każdy to już od 3,45 zł. Wysyłka może być realizowana z polskiego magazynu, bez dodatkowych opłat.

AliExpress — zgarnij kupony promocyjne

Już od 23 września (od 9:00 czasu polskiego) obowiązywać będą na AliExpress limitowane kody promocyjne. Wartości rabatów podane są w dolarach, a znaczna część z kodów przygotowana została specjalnie z myślą o polskich klientach:

Specjalne kody rabatowe AliExpress Kod Wartość Min. zakup Uwagi ZWROT28 $3 $28 Obowiązuje na wszystkie produkty - limitowana pula, kto pierwszy, ten lepszy ALISIERPIEN46 $6 $46 PLPOWRACA5 $5 $40 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko w 3-7 dniowej dostawie, limit 3 kodów na użytkownika PLPOWRACA8 $8 $60 PLSPADEK10 $10 $80 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko dostawy z europejskich magazynów, limit 1 kodu na użytkownika PLSPADEK18 $18 $150 PLSPADEK25 $25 $200 PLSPADEK30 $30 $300



Zarezerwować można je już teraz, na specjalnie przygotowanej stronie:



