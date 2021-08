Pielęgnacja ciała z AliExpress - zobacz najnowsze promocje

W kolejnym artykule z cyklu poradników AliExpress przedstawiamy proponowane przez sklep produkty służące do pielęgnacji ciała. Piękna skóra, jeszcze piękniejszy uśmiech? Te sprzęty pomogą Ci osiągnąć pożądane efekty.

Szukasz okazji? Sprawdź wielką wyprzedaż na AliExpress

Właśnie rusza wielka wyprzedaż AliExpress na koniec sezonu. Przez najbliższe dni liczyć możecie na świetne promocje, specjalne kody rabatowe dla mieszkańców Polski i gorące premiery produktów. Największy wystrzał promocji zaplanowany jest na 23 sierpnia, o godzinie 9 rano czasu polskiego. Już teraz przeglądamy zasoby serwisu w poszukiwaniu najciekawszych okazji, a pełną ich listę znajdziecie w linku poniżej:



InFace Ultrasonic — peeling kawitacyjny w domowym zaciszu

92,50 zł 201,04 zł

Należąca do rodziny Xiaomi marka Inface przygotowała niedrogie, a przy tym skuteczne urządzenie do domowego peelingu kawitacyjnego. Z jego pomocą złuszczysz martwy naskórek, a skórę dogłębnie oczyścisz z nadmiaru łoju, bakterii czy pozostałości makijażu. Wystarczy niespełna 15 minut, by nadać skórze młodego, świeżego wyglądu. Sprzęt oferuje 4 tryby pracy — głębokie oczyszczenie jonami dodatnimi, jonoforezę jonami ujemnymi, peeling ultradźwiękowy i pulsacyjny masaż EMS. Urządzenie InFace kupisz teraz w promocyjnej cenie nieco ponad 90 zł z darmową dostawą z polskiego magazynu.

InFace Skin Care — wielofunkcyjny masażer do twarzy

80,43 zł 201,04 zł

Xiaomi InFace CF-03D to innowacyjne urządzenie do pielęgnacji twarzy, które usuwa bród i nadmiar sebum, otwiera pory, a także przyspiesza krążenie i aktywizuje komórki skóry. Masażer może być wykorzystywany z kosmetykami usuwającymi makijaż i w tym trybie proces wspomaga temperatura 39 stopni Celsjusza, wibracje oraz dodatnia jonizacja. W kolejnym kroku zalecany jest tryb absorpcji i wykorzystanie produktów nawilżających skórę, które aktywowane są jonizacją ujemną. Z kolei do głębokiej regeneracji wykorzystywane jest dodatkowo światło niebieskie o fali sięgającej 460 nm. Konstrukcja masażera jest wodoodporna (IPX6), a maleńkie rozmiary pozwalają go zabrać na każdy wyjazd.

Oclean X Pro i Oclean X Pro Elite — soniczne czyszczenie zębów na najwyższym poziomie



Wśród promowanych przez AliExpress produktów znalazły się też szczoteczki do zębów renomowanej firmy Oclean, której końcówki są zgodne z innymi produktami Oclean i Xiaomi. Do wyboru macie dwa modele, które cechuje wiele wspólnych zalet, takich jak 42 tys. drgań główki na minutę, dotykowy ekran OLED czy 32 poziomy intensywności czyszczenia.

Tańszy z modeli, Oclean X Pro, dostaniecie już za 241,59 zł 670,44 zł . A może warto jednak zainteresować się wariantem Oclean X Pro Elite, który kosztuje niewiele więcej - 281,59 zł 670,44 zł ? Sprzęt w wersji Elite jest cichszy, ma bezprzewodowe ładowanie zamiast magnetycznego zaczepu i udoskonalone oprogramowanie, a do tego pokrywa go nowa, hydrofobowa warstwa.

Niezależnie od wybranego modelu, pamiętajcie, że to sprzęt na lata i co jakiś czas należy wymienić zużyte końcówki na nowe. Być może warto więc wrzucić też do koszyka zestaw 4 dodatkowych końcówek. Ofertę z nimi znajdziecie pod tym adresem (73,59 zł 210,22 zł ).

CkeyiN 3 In 1 - czyść, złuszczaj i masuj

104,73 zł 227,68 zł

Szczotka do mycia twarzy marki CkeyiN pracuje w trzech trybach, których cechą wspólną jest dwukierunkowa konstrukcja głowicy. Pierścień zewnętrzny obraca się w przeciwnym kierunku w stosunku do centralnej części szczotki. W pudełku znajdziesz dwie końcówki wykonane z miękkiego sylikonu do masażu i czyszczenia twarzy oraz miękką szczotkę z włosia Dupont, która dokładnie oczyszcza pory skóry. Szczotki używać można zarówno do oczyszczania, jak i do równomiernego wmasowywania kosmetyków. Sprzęt jest wodoodporny, a wbudowany akumulator pozwala na 2,5 godziny nieprzerwanej pracy.

AliExpress — zgarnij kupony promocyjne

Już od 23 września (od 9:00 czasu polskiego) obowiązywać będą na AliExpress limitowane kody promocyjne. Wartości rabatów podane są w dolarach, a znaczna część z kodów przygotowana została specjalnie z myślą o polskich klientach:

Specjalne kody rabatowe AliExpress Kod Wartość Min. zakup Uwagi ZWROT28 $3 $28 Obowiązuje na wszystkie produkty - limitowana pula, kto pierwszy, ten lepszy ALISIERPIEN46 $6 $46 PLPOWRACA5 $5 $40 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko w 3-7 dniowej dostawie, limit 3 kodów na użytkownika PLPOWRACA8 $8 $60 PLSPADEK10 $10 $80 Wyłącznie dla klientów z Polski , tylko dostawy z europejskich magazynów, limit 1 kodu na użytkownika PLSPADEK18 $18 $150 PLSPADEK25 $25 $200 PLSPADEK30 $30 $300



Zarezerwować można je już teraz, na specjalnie przygotowanej stronie:



Partnerem cyklu artykułów jest AliExpress

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AliExpress, Unsplash

Źródło tekstu: wł.