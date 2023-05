Netflix w cieniu sensacji. Zawstydził policję

5 lipca 2017 roku z przedmieścia Chicago South Elgin w stanie Illinois zaginęła Kayla Unbehaun. W dniu zniknięcia dziecko znajdowało się pod prawną opieką ojca. Drugi rodzic, matka Heather Unbehaun, posiadała ustanowione przez sąd prawo do odwiedzin w konkretnych dniach miesiąca. W momencie zaginięcia to właśnie z kobietą przebywała dziewczynka i powinna zostać przekazana pod opiekę Ryana Iskerki pod koniec dnia. Nigdy do tego jednak nie doszło.

Matka oskarżona została o porwanie dziewięciolatki i celowe działanie na rzecz odseparowania jej od reszty rodziny. Kayla ostatni raz widziana była przez internautów po paradzie odbywającej się w Wheaton w stanie Illinois. Po tym wydarzeniu, ślad po dziecku zaginął.

Poszukiwania policji były bezskuteczne, brak było jakichkolwiek wskazówek, gdzie może przebywać dziecko. Sprawę utrudniał fakt, że dziecko cały czas rosło i mogło zmienić nieznacznie wygląd, co dodatkowo utrudniało jej zidentyfikowanie przez policję. Poszukiwania stawały się coraz trudniejsze i wydawało się, że sprawa pozostanie nierozwiązana. Niespodziewanie pomocny okazał się Netflix.

Po sześciu lat w Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych odnaleziono dziewczynkę. Została ona rozpoznana dzięki programowi dokumentalnemu „Nierozwiązane tajemnice”. W jednym z odcinków przedstawiano śledztwa w sprawie porwań rodzicielskich.

Na koniec odcinka zaprezentowano serię zdjęć zaginionych i nadal poszukiwanych dzieci. W zestawie fotografii znalazła się dziewięcioletnia Kayla, wraz z wygenerowanym komputerowo wizerunkiem, który mógł oddawać jej wygląd po sześciu latach od porwania.

NCMEC is excited to share that Kayla Unbehaun has been FOUND SAFE in North Carolina!



