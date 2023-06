Turbulencje na rynku gamingowym. Gigant zapowiada zmiany

Jedna z największych firm w świecie gier wideo zapowiada zmiany. Electronic Arts przeprowadza restrukturyzację, która może mieć wpływ na wygląd przyszłych gier.

Na rynku gamingowym mało jest tak rozpoznawalnych firm, jak Electronic Arts. O jej istnieniu wiedzą nawet niedzielni gracze, którzy od czasu do czasu rozegrają mecz w którejś z kolejnych odsłon FIFA, MADDEN lub NHL. Niestety, marka najczęściej kojarzy się graczom z chciwością ze względu na agresywną implementację mikropłatności w swoich grach. Teraz może się co nieco pozmieniać, gdyż dojdzie do poważnej przebudowy firmy.

EA w przebudowie, dzieli się na dwie organizacje

Electronic Arts zapowiada restrukturyzację, w ramach której firma zostanie podzielona na dwa główne człony. Pierwszym z nich będzie EA Entertainment, a na jego czele stanie Laura Miele. Jej zadaniem będzie nadzór na wieloma kluczowymi studiami. Pod jej pieczą znajdą się takie marki jak Apex Legends, Battlefield, Star Wars i dywizja mobilna.

Drugim członem organizacji stanie się EA Sports. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy mieli tutaj do czynienia głównie z grami powiązanymi ze światem sportu. Na czele wydziału stanie Cam Weber.

Obydwoje wspomniani dyrektorzy wydziałów będą składać raporty bezpośrednio przed prezesem firmy.

Zobacz: Kupno Activision ma na celu wyeliminowanie PlayStation? Są dowody

Zobacz: Starfield. Gra jeszcze nie wyszła, a już zapowiedziano dodatek

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: photo_gonzo / Shutterstock.com

Źródło tekstu: nintendolife