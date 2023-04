Biedronka organizuje e-sportowy turniej. Do wygrania 10 tys. złotych

Biedronka próbuje dotrzeć do młodszych klientów i nastolatków. Uważają, że uda im się to osiągnąć dzięki organizacji turnieju w jedną z najpopularniejszych gier e-sportowych.

Biedronka wspólnie z firmą Nestle chce zorganizować turniej w popularnej grze League of Legends. Nagrody gwarantowane otrzymają pierwsze trzy tysiące osób, które wezmą udział w zabawie. Co więcej, zwycięzcy indywidualni i drużynowi mogą liczyć na nagrody pieniężne w wysokości od 500 złotych do nawet 10 tysięcy złotych.

KitKat Cup z Biedronką

Wziąć udział w zabawie można już teraz. Od 17 kwietnia fani gry League of Legends mogą zgłosić swój udział w KitKat Cup, akcji przygotowanej przez sieć Biedronka i firmę Nestlé. Aby wziąć udział w tym amatorskim turnieju, należy kupić batony KitKat lub Lion za minimum 6 złotych wyłącznie w sklepach sieci Biedronka, a następnie zarejestrować swój paragon. Można to zrobić na Messengerze kitkatpl lub Discordzie KitKatCup.

Promocyjne zakupy batonów KitKat lub Lion można zrealizować w ponad 3400 sklepach sieci Biedronka na terenie całego kraju, w terminie od 17 kwietnia do 11 maja 2023 roku. Turniej KitKat Cup zostanie rozegrany w dniach od 1 do 29 maja br. W turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.

Każdy klient, który spełni warunki promocji i zarejestruje paragon, otrzyma unikatowy kod dostępu do turnieju League of Legends. Rejestracja do turnieju odbywa się na stronie www.gl-hf.pl. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody: pierwsze 3000 osób, które rozegra mecz w KitKat Cup, otrzyma wirtualną skrzynkę z edycji limitowanej – KitKat HEXTECH, zawierającą prezenty ze sklepu League of Legends. Najlepsi gracze turnieju mogą natomiast liczyć na nagrody pieniężne, których łączna pula wynosi ponad 20 tys. złotych.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń), Biedronka

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne