BlizzCon wróci ale jeszcze nie teraz. Firma ma problemy

Światowe eventy wracają do swojego pierwotnego formatu. Tak samo będzie z BlizzConem, lecz trzeba będzie na to poczekać do 2023 roku. Tegoroczne wydarzenie zostało odwołane jeszcze zeszłej jesieni.

Pandemia Covid-19 zaburzyła dotychczasowy porządek świata i zmusiła wiele przedsiębiorstw do wprowadzenia zmian w systemie swojej pracy. Zakazy dużych zgromadzeń i restrykcje doprowadziły do tego, że większość wydarzeń, o ile się odbywały, były organizowane w formie online. Teraz w końcu powracają formaty sprzed pandemii, jednak na BlizzCon gracze muszą jeszcze trochę poczekać.

Pandemia wywróciła świat do góry nogami. Organizatorzy wydarzeń robili co mogli, by te się odbyły, nawet jeśli tylko w formie online. Teraz restrykcje w wielu państwach zostały zniesione i można już swobodnie organizować eventy. Środowisko graczy z niecierpliwością wyczekuje powrotu swoich ulubionych wydarzeń. Szczególnie, że tegoroczne targi E3 nie odbyły się wcale. Podobny los spotkał BlizzCon, który został odwołany jeszcze zeszłej jesieni, po tym jak na światło dzienne wyszły oskarżenia pracowników o toksyczną atmosferę w pracy.

BlizzCon wraca ale jeszcze nie w tym roku

Tymczasem Mike Ybarra, szef Blizzarda w rozmowie z The Los Angeles Times powiedział, że BlizzCon wróci fizycznie w 2023 roku. Ostatnie wydarzenie w tym formacie odbyło się w 2019 roku. Organizatorzy musieli zrezygnować z eventu offline w 2020 i 2021 roku ze względu na pandemię i zorganizowali wtedy Blizconline 2020 i 2021. W 2023 roku powrót planują również organizatorzy wydarzenia E3.

Zobacz: Ministerstwo Edukacji rozdaje gry komputerowe. Jest haczyk

Zobacz: God of War Ragnarok. Jeszcze w czerwcu poznamy datę premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: The Los Angeles Times