Viaplay prezentuje listopadowe nowości. Będzie co oglądać

Viaplay przygotował dla widzów sporo nowości do obejrzenia w listopadzie. Długie jesienne wieczory nie będą nudne.

Niespotykany obraz Skandynawii

Wśród najnowszych produkcji Viaplay Originals pojawi się serial "Elvira". Przedstawiający on historię recepcjonistki domu publicznego, która w związku z zaginięciem jednej z koleżanek z pracy zamienia się w samozwańczego detektywa. Towarzyszy jej introwertyczny przyjaciel Henry. W sprawę może być zamieszany każdy – w tym także właściciel domu publicznego, który przy okazji jest też policjantem. Produkcja prezentuje również zupełnie inny obraz krajów skandynawskich, do którego raczej nie jesteśmy przyzwyczajeni.

Szwedzki reżyser i prekursorka abstrakcjonizmu

Co łączy twórcę głośnej "Czekolady" z ikoną szwedzkiego feminizmu? Lasse Hallström to bezapelacyjnie jeden z najbardziej znanych szwedzkich reżyserów, którego najnowsze dzieło zostało w pełni poświęcone historii Hilmy af Klint. Film "Hilma" to biografia jednej z najbardziej nietuzinkowych skandynawskich artystek XX wieku. W jaki sposób kobieta łączyła innowacyjną sztukę malarską z porozumiewaniem się z duchami? O tym i nie tylko opowiada "Hilma". W postać artystki wcieliły się zarówno żona, jak i córka reżysera, Lena Olin i Tora Hallström. W pozostałych rolach między innymi znana modelka Lily Cole.

W listopadzie na Viaplay ukaże się również produkcja dokumentalna "Moje życie: Lasse Hallström", dzięki której widzowie będą mogli zajrzeć za kulisy życia i twórczości szwedzkiego reżysera.

Fałszywe oskarżenia i skomplikowane śledztwa

Australia coraz śmielej wkracza na serialowo-filmowy rynek, a powstałe tam produkcje cieszą się zainteresowaniem widzów na całym świecie. Już w listopadzie na Viaplay trafi "Troppo", czyli jeden z najświeższych i najciekawszych seriali sensacyjnych z Antypodów. To historia inspirowana powieścią "Crimson Lake" autorstwa Candice Fox, opowiadająca o skompromitowanym byłym policjancie, który w wyniku fałszywych oskarżeń o dokonanie zbrodni przenosi się w dzikie stepy stanu Queensland. Wkrótce mężczyzna zostaje zwerbowany do współpracy z ekscentryczną panią detektyw z kryminalną przeszłością. Wyjątkowo niedopasowany duet staje przed kolejnymi wyzwaniami i rzuca się w wir walki, w którym cel jest jeden – przetrwanie. Czy detektywom uda się zachować zdrowy rozsądek w miejscu pełnym krokodyli i tajemniczych postaci?

Wrobiony w morderstwo?

Kolejną propozycją pełną zagadek i poszukiwań jest serial "The Machinery". Kiedy mężczyzna o imieniu Olle budzi się w samochodzie na pokładzie promu, znajduje na siedzeniu tajemniczą torbę, która mieści dużą ilość gotówki oraz pistolet. Gdy zauważa, że jego ubranie jest poplamione krwią, a policja przeszukuje kolejne pojazdy na pokładzie, dochodzi do wniosku, że to on jest poszukiwany. Choć Olle nie ma zielonego pojęcia skąd wziął się w samochodzie i czyja jest torba, nie ma zamiaru oddać się w ręce policji, dlatego ucieka. Czy uda mu się dowiedzieć kto go wrobił w morderstwo? W jaki sposób będzie próbował oczyścić się z zarzutów?

Nowy Strażnik Teksasu

Po ostatnim sukcesie serialu "Billy the Kid" wśród nowości platformy Viaplay nie mogło zabraknąć kolejnego westernu, tym razem jednak przeniesionego na koniec XIX wieku. Serial "Walker: Independence" to prequel do cieszącego się sporą popularnością serialu "Walker", który jest nową wersją kultowego "Strażnika Teksasu". Abby staje się naocznym świadkiem morderstwa dokonanego na jej mężu. Jest zdeterminowana by pomścić jego śmierć. W tym celu wybiera się do miejscowości Independence w Teksasie, gdzie spotyka ludzi uciekających przed mroczną przeszłością i pragnących odmienić swoją przyszłość. Czy odnajdzie tam mordercę swojego męża?

Nieustraszeni

"SEAL Team" to wojskowy serial dramatyczny o prywatnym i zawodowym życiu elitarnej jednostki wojskowej, która przeprowadza najbardziej niebezpieczne misje na świecie. To prawdziwa gratka dla fanów mocnych wrażeń. Widzowie towarzyszą członkom Navy SEAL’s w niebezpiecznych misjach i ich przygotowaniu. W listopadzie na platformie Viaplay pojawi się piąty sezon z serii.

W listopadzie Viaplay nie może zabraknąć również produkcji o amerykańskich agentach. Fani zagadek kryminalnych będą mogli zobaczyć aż osiem sezonów serialu śledzącego elitarną jednostkę policji pracującą w laboratorium kryminalistycznym. Mowa oczywiście o wielokrotnie nagradzanej serii "CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas".

Viaplay Documentary

Na platformie Viaplay nie zabraknie ważnych seriali dokumentalnych. W listopadzie możemy spodziewać się niezwykle aktualnej i ważnej produkcji, jaką jest miniserial "Human to Human" śledzący losy uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Kim są, co daje im siłę i nadzieję, jaką pomoc otrzymali? Odpowiedź na te pytania wkrótce.

Z kolei mroczną stronę brytyjskiej rodziny królewskiej zobaczymy w dokumencie "Banished: The Prince Andrew story". Produkcja ujawnia niecodzienne aspekty wychowania młodszego brata króla Karola III i jego lekkomyślność, których kulminacją były powiązania z sutenerką Ghislaine Maxwell oraz oskarżenia o gwałt. Jego królewska pozycja dawała mu poczucie bezkarności, ale tylko do czasu…

Reality show

"Jackass" to kultowa dla pokolenia millenialsów seria szalonych programów rozrywkowych, w których uczestnicy podejmują się zwariowanych wyzwań. Johnny Knoxville, Ryan Dunn, Bam Margera, Steve-O i inni nie mieli żadnych oporów, by wziąć udział w bezdennie głupich, ale jednocześnie prześmiesznych konkurencjach, które szokują po dziś dzień. Choć bywało, że program przesuwał granice dobrego smaku o kilometry, to "Jackass" otrzymał w 2008 roku tytuł najlepszego programu ćwierćwiecza amerykańskiego magazynu Entertainment Weekly.

Viaplay jest również domem wielu produkcji reality show. Do obszernej biblioteki dołączą dwa sezony programu "Survivor" opartego na szwedzkim formacie "Ekspedycja Robinson", który w Polsce był znany pod nazwą "Ryzykanci". Widzowie Viaplay będą mogli zobaczyć 41 i 42 sezon, gdzie kolejne grupy śmiałków zmierzą się z wymagającymi wyzwaniami w absolutnej dziczy. Walka toczy się tu o przeżycie i… milion dolarów.

