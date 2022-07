Player ma siedem nowych kanałów z Warner Media

W lipcu oferta telewizyjna w Playerze powiększyła się o nowe kanały na żądanie. Użytkownicy mający pakiet „PLAYER (bez reklam) + KANAŁY TV” znajdą na platformie w sumie siedem nowych propozycji z dawnego Warner Media.

Od piątku użytkownicy Playera korzystający z tej oferty mogą cieszyć się siedmioma nowymi kanałami. Do biblioteki dołączyły cenione marki telewizyjne na świecie: CNN, Warner TV, Boomerang i Cartoon Network oraz dodatkowo trzy kanały filmowo-serialowe: Cinemax, Cinemax 2 i Romance TV.

Do tej pory kanały te były dostępne na naszym rynku za pośrednictwem telewizji kablowych, satelitarnych oraz innych telewizji internetowych. Teraz będzie można je oglądać w dowolnym miejscu, czasie i na wybranym urządzeniu, korzystając z oferty Playera.

Poszerzenie biblioteki telewizyjnej to pierwsza wspólna oferta dotycząca treści na żądanie po połączeniu Discovery z Warner Media i powstaniu Warner Bros. Discovery w Polsce.

Połączenie potencjałów TVN Discovery i Warner Media daje pierwsze owoce, w pełni odczuwalne dla naszych użytkowników. Cieszę się, że nasza oferta kanałów TV wzbogaca się o kolejne stacje, które za granicą, ale też w Polsce są marką samą w sobie. Mam nadzieję, że będą świetnym uzupełnieniem propozycji Playera, w której każdy znajdzie coś dla siebie

– zachęca Maciej Gozdowski, szef player.pl

CNN

CNN to 24-godzinny kanał informacyjny, który prezentuje też reportaży i programy dokumentalne z różnych dziedzin życia. Wśród nich znajdują się: wielokrotnie nagradzana seria World's Untold Story oraz The CNN Freedom Project, magazyny sportowe: World Sport, Aiming for Gold, Main Sail, Open Court i Living Golf; programy podróżnicze: CNN Go i Business Traveller, program biznesowo-lifestylowy; Leading Woman oraz magazyny na temat ekologii EcoSolutions i Future Cities. Co wieczór takie programy jak Quest Means Business, Piers Morgan Tonight, Amanpour, Connect the World i BackStory zapewniają widzom idealne podsumowanie dnia.

WARNER TV

Warner TV to kanał emitujący kinowe blockbustery oraz seriale. W każdym miesiącu widzowie mogą liczyć na cykle tematyczne i maratony kinowych hitów. W stałej ramówce emitowane są takie klasyki, jak m. in. „Dirty Dancing”, „Zabójcza broń”, „Matrix” czy „Siedem lat w Tybecie” oraz produkcje serialowe, wśród których znajdują się: „4 Blocks”, „Dr Quinn”, „Strażnik Teksasu” czy „Tropiciele”. Kanał jest nadawany w jakości HD.

BOOMERANG

Boomerang to kanał telewizji kablowej i satelitarnej, który przez 24 godziny na dobę dostarcza najlepsze klasyczne i współczesne animacje. Boomerang skierowany jest do dzieci w wieku 4-7 lat i oferuje kreskówki dla całej rodziny: „Tomek i przyjaciele”, „Scooby-Doo i… zgadnij kto?”, „Tom i Jerry w Nowym Jorku”, „Jaś Fasola”, „Nowe Zwariowane Melodie”, „Taffy” i wiele innych.

CARTOON NETWORK

Cartoon Network to jeden z najpopularniejszych kanałów dziecięcych. Oferuje produkcje dla dzieci w wieku 6-11 lat i ich rodzin: „Między nami, misiaczkami”, „Ben 10”, „Craig znad potoku”, „DC Super Hero Girls”, „Steven Universe”, „Niesamowity świat Gumballa”, „Młodzi Tytani: Akcja!” i wiele innych.

CINEMAX & CINEMAX 2

Cinemax to kanał dla prawdziwych miłośników kina, którzy znajdą w nim nieszablonowe filmy z gwiazdorską obsadą. Kanał emituje kultowe filmy z największych wytwórni filmowych oraz produkcje niezależnych dystrybutorów.

ROMANCE TV

Stacja Romance TV prezentuje europejskie seriale i filmy fabularne oraz filmowe adaptacje bestsellerów m.in. Rosamunde Pilcher, Ingi Lindström oraz kryminalnych zagadek Agathy Christie. Stacja słynie z romantycznych komedii oraz popularnych serii filmowych, takich jak np: „Statek Marzeń”, „Rejs ku szczęściu”, „Hotel Marzeń”. Seriale, które stały się hitami, to m.in. „Górski lekarz” oraz „Górscy ratownicy”.

Źródło zdjęć: Player.pl

Źródło tekstu: Warner Bros. Discovery