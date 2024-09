Klienci Play z dostępem do nowej usługi. Sprawdź ją za darmo

Play rozszerza ofertę telewizyjną – u fioletowego operatora debiutuje serwis streamingowy Megogo. Na początek można sprawdzić dwa pakiety całkowicie za darmo.

Po Orange i Plusie serwis streamingowy Megogo wchodzi do oferty kolejnego operatora – Play. Megogo to platforma umożliwiająca dostęp do wielu najpopularniejszych kanałów TV online z bardzo bogatą biblioteką VOD zawierającą filmy i seriale.

Megogo jest już dostępne w Play we współpracy z firmą Mobiltek przy użyciu systemu płatności mobilnych DCB (Direct Carrier Billing), czyli poprzez dopisanie do rachunku za usługi operatora.

Megogo w Play – sprawdź za darmo

Użytkownicy Play mają możliwość wypróbowania dwóch pakietów serwisu Megogo przez 30 dni za darmo: pakietu Optymalnego (109 kanałów TV + VOD) lub Maksymalnego (136 kanałów TV + VOD). W ofercie jest ponadto atrakcyjny cenowo pakiet Startowy (51 kanałów za 9,99 zł/mies.).

Megogo pozwala oglądać telewizję online i VOD na wielu urządzeniach – nie tylko na Smart TV czy telefonie, ale nawet na konsoli. Przydatne filtry ułatwiają wyszukiwanie pożądanych treści, a nagrania programów TV dostępne są w archiwum TV aż do 7 dni wstecz.



Megogo wywodzi się z Ukrainy, a obecnie jest to jeden z największych dostawców usług OTT na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Oferuje telewizję online, bibliotekę filmów, seriali i programów dla całej rodziny, a także wydarzenia sportowe transmitowane na wyłączność. Część katalogu jest dostępna na całym świecie (z wyjątkiem terytorium Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi).

Serwis został założony w 2011 roku i zatrudnia ponad 700 osób. W Polsce usługi dostępu do Megogo świadczone są przez polską spółkę Megogo.PL Sp. z o.o., która jest zarejestrowana i działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło zdjęć: Lech Okoń (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Megogo