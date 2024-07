Netflix zapłaci odszkodowanie hiszpańskiemu przemytnikowi narkotyków

Hiszpański przemytnik narkotyków, Laureano Oubiña, wygrał sprawę sądową przeciwko Netflixowi, zmuszając giganta do usunięcia sceny seksualnej z popularnego serialu „Kokainowe wybrzeże”.

Chciał 1,5 mln euro, dostanie 15 tys. euro

Oubiña twierdził w pozwie przeciwko Netfliksowi, że koncern przedstawił go w swojej produkcji w negatywnym świetle, co miało wyrządzić u niego „szkody moralne”. Ostatecznie sąd nakazał wypłacenie 15 tys. euro za naruszenie prywatności Oubiñi oraz usunięcie sceny erotycznej z pierwszego odcinka serialu. Co w niej było?

Poszło o potencję

Serial „Kokainowe wybrzeże” opowiada historię młodego rybaka, który w latach 80. XX wieku w Galicji (północno-zachodnia Hiszpania) staje się przemytnikiem kokainy. W jednym z odcinków Oubiña został przedstawiony jako osoba niezdolna do odbycia stosunku seksualnego z żoną podczas wizyty małżeńskiej w więzieniu.

Według reprezentującego poszkodowanego Jorge'a Paladino, życie jego klienta „znacznie się pogorszyło” od czasu emisji serialu, z powodu przedstawienia go jako „osoby zdolnej do zabicia innego człowieka”, a także jako „osoby brutalnej, seksistowskiej, przemytnika kokainy, impotenta, złośliwego, niewiernego, złego ojca, złego męża, brutala, głupca, mściwego, znęcającego się nad kobietami, ignoranta i mafiosa”.

Nie licząc jednak skargi o naruszenie prywatności, sąd odrzucił wszystkie argumenty adwokata Oubiña. Wyrok wciąż może być zaskarżony. Przedstawiciele Netflixa odmówili komentarza na temat wyroku.

To jeden z wielu pozwów w stronę Netfliksa

Z przesadnej dramatyzacji wydarzeń w filmach serialach platformy Netflix niezadowolonych jest znacznie więcej osób. W czerwcu pozew złożyła m.in. Fiona Harvey, twierdząc, że postać Marthy w popularnym serialu „Reniferek” była oparta na niej, co rzekomo zrujnowało jej reputację. Na podobny ruch zdecydowała się rodzina kolumbijskiej królowej narkotykowej Griseldy Blanco, która oskarżyła platformę o wykorzystanie wizerunków i podobizn bez odpowiedniego upoważnienia w serialu „Griselda”.

