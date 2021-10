Netflix: jaki film na weekend? 9 - 10 września 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Zaręczyłbyś się z kimś, kogo nigdy nie widziałeś? Dokładnie tak zrobią uczestnicy programu Miłość jest ślepa: Brazylia. Miejscowi samotni poszukają prawdziwej miłości w dość oryginalny sposób. A może taki jest najlepszy? Niech wybierze serce, a nie oczy. Program trafił do serwisu Netflix szóstego października.

Mamy też propozycję dla miłośników koreańskich seriali. Hometown Cha Cha Cha to opowieść o dentystce z wielkiego miasta, która przenosi swoją praktykę do niewielkiego miasteczka nad morzem. Hye-Jin jest twardo stąpającą po ziemi realistką. Na miejscu poznaje uroczego Du-Sika, który oficjalnie jest bezrobotny. Ciągle jednak wydaje on się być czymś zajęty... Serial trafił do serwisu Netflx właśnie dzisiaj.

Turcy słyną ze swoich seriali, chociaż zwykle to propozycje dla mamy i babci. Są też jednak tytuły dla młodszych widzów. Teraz na Netfliksie pojawił się film Grudge. Prokurator z licznymi sukcesami na koncie wplątuje się w sensacyjną sprawę, w której gra toczy się o wysoką stawkę. A to wszystko dzieje się tuż przed wyczekiwanym awansem... Tytuł można obejrzeć od wczoraj.

Zaczął się straszdziernik, więc czas na horrory. Ktoś jest w twoim domu to horror o nastolatkach. W szkole ktoś morduje uczniow i wyjawia ich sekrety. Makani wraz z przyjaciółmi ze szkoły próbuje zidentyfikować i powstrzymać tę tajemniczą osobę. Osobom, którym spodoba się film polecamy książkę o tym tytule.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: Netflix, wł